"Il Mac lo sa fare", la nuova campagna (semi)segreta di Apple

Non sappiamo esattamente quando Apple abbia lanciato la sua nuova campagna per le aziende chiamata "Mac Does That (Si apre in una nuova scheda)", ma lo ha fatto di nascosto con una manciata di partner B2B e con alcune scelte di design davvero poco caratteristiche.



Lo slogan "Mac Does That" ricorda le pubblicità che si potevano trovare nelle riviste cartacee all'inizio del secolo, e la campagna è stata curata da Center, una società di brand e design con sede a Brooklyn, New York (via Forrest Huu Ta).

Apple spinge l'acceleratore verso il B2B

Lo slogan recita "Easy, Powerful, Amazing" (facile, potente, eccellente), ma non possiamo fare a meno di sottolineare quello che molti potrebbero considerare un passo falso: l'uso del corsivo e del verde fluorescente per evidenziare i punti di forza del Mac. È interessante notare che la campagna presenta il più costoso MacBook Pro, nonostante iMac, Mac Pro, MacBook Air, Mac Studio e Mac Mini siano anch'essi "Mac".

Sono state citate anche le caratteristiche che rendono il MacBook ottimo per i consumatori: il collegamento continuo con l'iPhone, il fatto che molte app funzionano in modo nativo sul sistema operativo, l'enorme e impareggiabile durata della batteria di 22 ore, la capacità cloud-native o i processori sviluppati direttamente da Apple e montati solo sui loro prodotti.

Il punto più interessante è stato l'inserimento di altre statistiche: l'84% di quelli che Apple considera i migliori innovatori del mondo utilizza Mac su scala aziendale, e pare che il Mac sia tre volte meno costoso da supportare rispetto a Windows, come dovrebbe dimostrare il minor numero di ticket ricevuti dall’assistenza.

I partner Apple più stretti (Connection e CDW negli Stati Uniti e in Canada) hanno appena iniziato a diffondere su YouTube video che mettono in risalto una particolare caratteristica del sistema operativo (ad esempio la facilità di gestione, il multitasking, ecc.). I Mac sono stati utilizzati come workstation e PC aziendali per decenni, ma con la crescita di Apple sono cresciute anche le sue ambizioni nel B2B.



Apple ha cercato di espandere la propria presenza al di fuori del suo pubblico tradizionale di consumatori e professionisti creativi. La posizione dominante del marchio nel settore degli smartphone negli Stati Uniti ha lentamente permesso di cogliere nuove opportunità di crescita.



Infatti, Apple è l'unico produttore di PC che ha registrato una crescita in tempi recenti, in un mercato globale che è stato colpito dalla pandemia, dalle interruzioni delle catene di approvvigionamento in tutto il mondo e dalla crisi del costo della vita, esacerbata dalla guerra russo-ucraina.