Il 71% degli studenti preferirebbe un Mac. Se solo potesse permettersene uno...

Sembra proprio che gli studenti universitari preferiscano i Mac rispetto ai PC Windows: il 71% delle risposte ha infatti indicato la propria preferenza per le macchine di Apple.

Il sondaggio è stato condotto da Vanson Bourne, una società di ricerche di mercato, per conto di Jamf, un'azienda di software che collabora con Apple. Sono stati intervistati 2.244 studenti universitari di cinque nazioni su quale computer preferirebbero e perché.

I risultati mostrano che una grande maggioranza degli intervistati sceglierebbe un Mac; non tutte le notizie sono però buone per Apple. Anche se il 71% degli studenti vorrebbe avere un Mac, in realtà solo il 40% ne possiede uno. Il restante 31% usa a malincuore un PC.

Rimane il 29% che usa altri tipi di computer ed è ben felice di questo.

Ma per quale motivo quasi uno studente su tre usa un PC quando vorrebbe avere un Mac? Sembra proprio che la responsabilità sia dei prezzi decisamnete superiori delle macchine di Apple.

Secondo il sondaggio di Jamf, il 51% degli studenti che usano il PC passerebbe al Mac se solo avesse i soldi per farlo.

Pro e contro dei MacBook

Ma allora perché gli studenti preferiscono i Mac? Secondo il sondaggio, il 64% ama il brand e il 60% lo stile e il design dei Mac. Il 59% invece la facilità d'uso dei prodotti Apple.

Anche se questi risultati mostrano che Apple ha prezzi troppo alti per gli studenti, l'80% tra quelli che usano i suoi prodotti ritiene che abbiano un valore maggiore rispetto agli altri computer. Questo anche perché un Mac dura di più e deve quindi venire cambiato meno spesso.

Apple deve perciò convincere gli studenti, e gli altri potenziali clienti, che ritengono di non potersi permettere un Mac, che acquistare un prodotto di apple rappresenti in prospettiva un ottimo affare.

Apple offre sconti agli studenti sui suoi prodotti, proprio per cercare di venire loro incontro.

I risultati del sondaggio non sono stati entusiasmanti per i PC, visto che la principale motivazione dietro la loro scelta è il prezzo. Non è poi chiaro se con PC il sondaggio si riferisca solo ai modelli con Windows oppure anche a quelli con Linux e Chrome OS.

Bisogna anche considerare che il sondaggio è stato effettuato su di un numero ristretto di partecipanti e per una società che ha rapporti commerciali con Apple, a cui potrebbe perciò convenire che gli studenti scelgano dei Mac.

Nonostante questo si tratta di un segnale che dimostra come molti studenti che usano PC passerebbero volentieri al Mac.

