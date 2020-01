I nuovi TV TCL 6-Series promettono qualità OLED a basso costo, grazie ai Mini-LED

Al CES 2020 TCL, marchio che sta progressivamente entrando anche nel mercato italiano, ha annunciato un aggiornamento dei suoi pannelli 8-Series, con una tecnologia Mini-LED migliorata. L'azienda ha aggiunto anche che i prodotti della 6-Series si arricchiranno anch'essi della stessa tecnologia.

I nuovi schermi erano esposti allo show di Las Vegas.

Le versioni precedenti dei televisori 6-Series avevano retroilluminazione Full-Array, a cui si era recentemente aggiunta la tecnologia Quantum Dots per migliorare la saturazione. L'uso dei Mini-LED dovrebbe migliorare enormemente la profondità dei neri e il contrasto, arrivando a oltre mille zone di controllo.

A differenza dei migliori televisori OLED, la cui luminosità massima si aggira intorno ai 700 nit, questi nuovi televisori Mini-LED arrivano a 1000 nit, che li rendono una scelta preferibile per guardare contenuti HDR, in particolare durante il giorno o in ambienti illuminati.

Prestazioni migliori a prezzi più bassi

TCL 6-Series QLED con Mini-LED (Image credit: Future)

Nessuno allo stand TCL ci ha parlato di prezzi per i nuovi modelli 6-Series, ma diversi lor rappresentanti ci hanno spiegato quanto la politica dei prezzi sia importante per l'azienda; hanno anche sottolineato come il prezzo dei prodotti 6-Series sia andato calando negli ultimi anni.

Non si sono certo presi impegni, ma se i nuovi 6-Series costeranno meno dei modelli precedenti e avranno allo stesso tempo la tecnologia Mini-Led, sarebbe impressionante, soprattutto considerando che i televisori Mini-LED attualmente in commercio sono molto costosi.

Se TCL riesce a proporre un prezzo inferiore a quello di pannelli OLED dalle prestazioni simili, allora i nuovi TCL 6-Series potrebbe diventare i televisori da comprare e consigliare nel 2020.

Nuovi TCL 5-Series QLED

A Las Vegas c'erano anche i TCL 5-Series con QLED. Questi modelli sono stati aggiornati l'anno scorso, con l'aggiunta del Dolby Vision, ma l'integrazione della tecnologia QLED quest'anno migliorerà molto la resa cromatica.