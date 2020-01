Hummer ritorna con un camion elettrico da mille cavalli

General Motors ha confermato di voler far rinascere il marchio di fuoristrada e SUV, Hummer, realizzando un camion completamente elettrico che avrà mille cavalli e che sarà in grado di raggiungere i 100 Km/h in soli tre secondi. Il nuovo camion elettrico Hummer sarà annunciato con uno spot durante l'ambita pausa del Super Bowl domenica prossima e riceverà una presentazione completa il 20 maggio. L’arrivo sulle strade è previsto per la fine del 2021.

Il camion Hummer sarà prodotto con il marchio GMC nella fabbrica di Detroit-Hamtramck di GM, nella quale la casa automobilistica sta investendo 2,2 miliardi di dollari per produrre veicoli elettrici in serie.

GM sta facendo questa mossa in stile Frankenstein un decennio dopo aver ritirato dal mercato Hummer e chiuso l’azienda. Una volta il marchio era uno status symbol ma una volta arrivata la recessione globale i prezzi del carburante avevano iniziato a salire, le vendite di Hummer erano crollate e il veicolo si era poco alla volta estinto fino a portare alla chiusura dell’azienda.

Dopo la scomparsa di Hummer, SUV e pickup hanno continuato a dominare il mercato statunitense anche nel decennio successivo, nonostante l’aumento delle emissioni e gli incidenti. Altre case automobilistiche hanno provato in maniera simile a fare leva sulla nostalgia per accrescere l’interesse per i loro veicoli elettrici e la Ford Mustang Mach-E è esempio più lampante. Tenendo conto di questi fattori, non sorprende affatto che GM stia correndo il rischio di far rinascere la Hummer.

Ci sono molti SUV elettrici già in circolazione ma il mercato dei camion elettrici è ancora inesplorato, anche se non per molto. Ford sta lavorando su un F-150 completamente elettrico che si preannuncia come un camion capace di tenere testa a un simbolo popolare in America. Il Cybertruck di Tesla sarà un’altra alternativa. Numerose startup stanno entrando in questa nicchia. In particolare, Rivian, azienda del Michigan, prevede di rilasciare il proprio lussuoso camioncino elettrico entro la fine dell'anno. Altri, come Bollinger, Karma e Lordstown Motors, stanno tutti cercando di essere tra i primi a vendere anche pickup elettrici.