HP presenta due notebook aziendali con i nuovi Ryzen 4000

Per soddisfare le esigenze delle aziende e di coloro che lavorano da remoto, HP ha presentato due nuovi notebook che montano gli ultimi processori mobile AMD Ryzen 4000.

I portatili HP ProBook 445 G7 e HP ProBook 455 G7 sono stati realizzati partendo dalle basi per fornire alle PMI e ai lavoratori remoti tutto il necessario per svolgere il proprio lavoro ovunque si trovino.

I nuovi notebook dell'azienda offrono prestazioni potenti, una lunga autonomia, connettività rapida e funzioni che assicurano una sicurezza di livello aziendale.

I nuovi modelli ProBook di HP sono i primi prodotti commerciali dell'azienda a montare i processori mobile Ryzen 4000. La configurazione dei notebook è configurabile ed è possibile equipaggiarli con processori a quattro, sei o otto core per migliorarne le prestazioni. Entrambi i modelli supportano la tecnologia Fast Charge di HP, che permette agli utenti di ricaricare rapidamente i propri PC e ottenere una carica fino al 50% in soli 30 minuti.

Sicurezza a più livelli

Dato che questi notebook sono progettati per soddisfare le esigenze delle PMI e di chi è in smart working , HP ha incluso molte funzioni di sicurezza, come HP Sure Start, HP Privacy Camera e HP Sure View Gen 3.

HP Sure Start per AMD risolve automaticamente gli attacchi al firmware senza la necessità di un intervento del reparto IT o da parte dell'utente. HP Sure Sense invece utilizza l'intelligenza artificiale e il deep learning per identificare e mettere in quarantena gli attacchi sconosciuti per aiutare a prevenire l’infezione prima.

HP Privacy Camera è la webcam integrata, dotata di un otturatore fisico per bloccare l'obiettivo in modo da prevenire il rischio di essere sorvegliati, mentre la funzione HP Sure View Gen3 (facoltativa) blocca immediatamente da sguardi indiscreti la visualizzazione di ciò che si trova sullo schermo dell’utente, riducendo la luminosità quando il display viene visualizzato dal lato, in modo da farlo apparire scuro e illeggibile.

I portatili HP ProBook 445 G7 e HP ProBook 455 G7 si aprono a 180°, sono leggeri e ultra-sottili. I nuovi ProBook sono resistenti ed eleganti, rivestiti in alluminio, e presentano, un display quasi privo di cornici e una tastiera 3D in alluminio forgiato.

I nuovi notebook potrebbero essere disponibili a fine aprile a un prezzo che al momento non è ancora stato definito. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.