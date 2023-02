Honor X8a: uno smartphone di fascia media con fotocamera da 100MP

HONOR, azienda cinese ormai rinomata nel settore smartphone, ha presentato HONOR X8a sul mercato Italiano. L'ultimo modello della Serie X è un dispositivo di fascia media versatile e affidabile, caratterizzato da un design accattivante e un ampio display che offre una qualità visiva eccezionale e solide capacità fotografiche, il tutto a un prezzo accessibile.

Honor X8a: i 100MP raggiungono la fascia media

Schermo immersivo, racchiuso in un dispositivo elegante

HONOR X8a è sottile e leggero: è spesso appena 7,48 mm e pesa solo 179 g. Il design pulito e il rivestimento liscio e riflettente del pannello posteriore conferiscono a questo smartphone un aspetto elegante e una buona ergonomia, con un perfetto equilibrio tra forma e funzionalità.

Lo schermo di HONOR X8a è un FullView Display da 6,7 pollici con un rapporto schermo-scocca superiore del 93,6%. Dotato della tecnologia HONOR Display Color Calibration, che regola la temperatura del colore fotogramma per fotogramma, il display di HONOR X8a offre colori realistici e un'esperienza più immersiva.

Certificato dal TÜV Rheinland, il telefono è ideale per coloro che trascorrono molte ore fruendo di contenuti multimediali. Grazie a una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 90 Hz, HONOR X8a è in grado di visualizzare un maggior numero di fotogrammi al secondo, per immagini più fluide.

Con una scocca dal design con angoli stondati, la lunghezza diagonale dello schermo raggiunge i 6,7 pollici.

Potente fotocamera, per foto straordinarie in ogni occasione

HONOR X8a vanta un comparto fotografico a tripla fotocamera posteriore da 100MP, il più alto numero di megapixel mai raggiunto nei modelli della Serie X. Composto da una fotocamera principale da 100MP, una fotocamera Wide & Depth da 5MP e una fotocamera Macro, HONOR X8a è in grado di catturare immagini ad alta definizione e vivide, anche in scene complesse. HONOR X8a dispone inoltre di una fotocamera frontale da 16MP, per garantire agli utenti la possibilità di realizzare autoscatti ad alta risoluzione.

L'intelligenza artificiale consente infine a HONOR X8a di scattare più facilmente foto nitide in più situazioni.

Hardware potente per garantire la miglior esperienza d'uso

HONOR X8a è dotato di una batteria da 4500 mAh, con cui è possibile raggiungere una giornata intera, con un utilizzo continuo. Tramite una sola carica, HONOR X8a offre fino a 13 ore di streaming musicale, 13,5 ore di riproduzione video, 11 ore di navigazione o 16 ore di visualizzazione dei social media, mantenendo gli utenti sempre connessi e aggiornati.

Il dispositivo è dotato di interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12, che offre una serie di funzioni smart, tra cui HONOR Share per il trasferimento rapido di file tra i dispositivi, aiutando gli utenti ad aumentare la loro produttività.

Prezzi e disponibilità

HONOR X8a è disponibile in tre varianti di colore: il nuovissimo Cyan Lake, l'abbagliante Titanium Silver e il classico Midnight Black. Il nuovo smartphone Android sarà acquistabile al prezzo di €269,90 in bundle con HONOR Earbuds 2 Lite sul negozio ufficiale tramite questo link (Si apre in una nuova scheda) e, successivamente, presso i principali rivenditori.