Halo Infinite, svelata la copertina ufficiale prima del lancio

Halo Infinite verrà finalmente svelato oggi, 23 luglio, ma nel frattempo Microsoft ha condiviso la copertina ufficiale del titolo per Xbox Series X.

Se siete appassionati della saga Halo ne sarete entusiasti, visto che l’immagine è fortemente evocativa e presenta chiari rimandi ai primi giochi della serie come Halo: Combat Evolved. L’ambientazione è un grande campo verde delimitato da due massicci rocciosi e sullo sfondo si scorgono diverse installazioni dei Precursori e un Pelican in fase di decollo. Ovviamente Master Chief è in primo piano, al centro dell’immagine.

Tutto di questa copertina rievoca la serie di giochi Halo alla quale ci siamo appassionati con le precedenti edizioni di Xbox. La scelta stilistica sembra essere mirata a suscitare nostalgia nei giocatori che potrebbero aver abbandonato la serie in seguito alla delusione suscitata dal quinto capitolo della serie, Halo: Guardians.

Eccovi la versione verticale della copertina. Osservandola potrete farvi un’idea di come apparirà il gioco sugli scaffali se mai deciderete di acquistarne una copia fisica:

Tra gli altri giochi attesi durante l’evento Xbox Series X del 23 luglio ci sono Forza Motorsport, Hellblade 2 e Rare’s Everwild, anche se ci aspettiamo altre sorprese.

Halo Infinite sarà disponibile anche su Xbox One

Non siete ancora pronti per passare a una console Next-gen? Nessun problema. Halo Infinite arriverà anche su Xbox One, Xbox One X e PC, consentendo ai fan di scegliere la piattaforma che preferiscono per giocare al nuovo capitolo di Halo.

Halo Infinite dispone del supporto per Xbox Smart Delivery, quindi se deciderete di acquistare la versione per Xbox One e in seguito vorrete passare a Xbox Series X, otterrete entrambe le versioni del gioco.

Se non siete certi di voler spendere €60 per il nuovo Halo state tranquilli, sarà disponibile su Xbox Game Pass dal lancio, come del resto tutte le esclusive Microsoft.