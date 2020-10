Halo Infinite, 343 smentisce il rinvio al 2022 e conferma l’arrivo su Xbox One

Anche se spesso i rumors sono utili a fornire informazioni prima degli annunci ufficiali delle aziende, a volte si rivelano falsi, come nel caso delle recenti voci su un possibile rinvio di Halo Infinite e sulla presunta cancellazione della versione per Xbox One.

Si è discusso molto sul rinvio di Halo Infinite, dopo che il lancio previsto per il 2020 in concomitanza con l’arrivo di Xbox Series X è stato posticipato al 2021. Il motivo di questa scelta, stando a quanto affermano gli sviluppatori, è la volontà di presentare ai fan un prodotto finito e ottimizzato al meglio, anche se alcune voci discordanti sostengono che la produzione della serie TV dedicata a Halo sia il vero motivo del rallentamento dei lavori.

John Junyszek, il Community Manager di Halo per 343 Industries, ha risposto a un fan che ipotizzava un ulteriore rinvio al 2022 confermando che "non ci sono intenzioni di modificare ulteriormente la data di uscita o i dispositivi supportati."

Hey Eric - we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊August 25, 2020