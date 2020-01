Google Stadia sarà presto disponibile anche per gli smartphone non-Google

Se si vuole utilizzare Google Stadia in versione mobile, attualmente è necessario possedere uno smartphone dell'azienda come il Pixel 3 o il Pixel 4 ; a quanto pare, Google sarebbe in procinto di espandere il supporto alla sua piattaforma per il cloud gaming a molti altri dispositivi mobile.

La notizia arriva da 9to5Mac , che ha raccolto le segnalazioni di vari abbonati al servizio Stadia che non utilizzano dispositivi Pixel. Questi, tentando di aprire l'app sul loro smartphone (in quanto è necessario utilizzare l'app del telefono per lo streaming dei giochi su diverse schermate), hanno scoperto di essere comunque in grado di giocare.

A meno che non si stia utilizzando un telefono Pixel, lo smartphone non è tipicamente un'opzione per il game streaming, ma questi utenti avrebbero utilizzato dispositivi come OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy Note 9 .

Sembra, quindi, che Google stia effettuando dei test per gli abbonati che non possiedono dispositivi Pixel, per vedere quanto i rispettivi smartphone siano in grado di trasmettere in streaming e quanto siano validi a livello di giocabilità.

Sfortunatamente per questi utenti, il test su Google Stadia è durato solo una sessione di gioco e, una volta terminata, il servizio è tornato al suo normale funzionamento. Sembra che i tester siano stati scelti a caso, quindi, se siete dei fan di Stadia frenate l'entusiasmo (ma non demordete, i prossimi potreste essere voi).

Non sono stati segnalati problemi con il gameplay, quindi sembra che i dispositivi abbiano funzionato a dovere sulla piattaforma Stadia - in base a ciò che Google scoprirà dai suoi test, potremmo vedere presto smartphone non-Pixel accedere alla piattaforma di gioco in streaming.