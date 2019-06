Google Stadia, non si gioca in 4G o 5G. Almeno all'inizio.

Un'altra doccia fredda da Google, che dopo aver fatto sapere che i giochi per Google Stadia saranno venduti a prezzo pieno, ha aggiunto che si potrà giocare solo a casa propria.

Lo ha fatto sapere il dirigente Google Phil Harrison durante un evento a Londra, specificando che almeno all'inizio non si potrà giocare in 4G e nemmeno in 5G, ammesso e non concesso che siate tra i pochi raggiunti dalle reti 5G in Italia.

Pare proprio che, almeno all'inizio, Google Stadia si potrà usare solo in casa, come una PlayStation 5 o una Xbox Two. Sappiamo inoltre che i primi smartphone compatibili saranno i Google Pixel, e che solo in un secondo momento Stadia arriverà anche sugli altri dispositivi Android e su iPhone.

Harrison ha però aggiunto che si potrà giocare esclusivamente usando un controller compatibile, che si tratti dello Stadia Controller originale oppure di un altro modello. Se speravate di giocare con il touchscreen, quindi, dovrete rassegnarvi e aspettare ancora.