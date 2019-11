Google Pixelbook Go, il miglior Chromebook di sempre secondo TechRadar

Abbiamo appena recensito il nuovo Google Pixelbook Go e ci ha lasciato senza fiato, nella misura in cui è diventato la nostra scelta numero uno per il miglior modello di Chromebook, oltre a essere abbastanza muscoloso farsi strada nella nostra carrellata dei migliori notebook sul mercato.

Non è un'impresa da poco, e lo stesso vale per il Pixelbook Go che è entrato riuscendo a segnare il massimo dei voti nella nostra ampia recensione del dispositivo, nella quale abbiamo concluso che si trattava del "Chromebook definitivo".

Ciò significa che il Pixelbook originale di Google potrebbe essere stato il Chromebook per eccellenza nella fascia alta del mercato, ma il Pixelbook GO è un laptop che è notevolmente più economico e quindi maggiormente accessibile al grande pubblico.

Conveniente è un termine relativo, paragonandolo al Pixelbook originale. Questo notebook non è ancora vicino alla categoria dei Chromebook economici, ma il prezzo di partenza per Pixelbook Go è di $ 649 (£ 629, circa AU $ 950). Non ne è prevista al momento la vendita sul mercato italiano.

Le specifiche parlano di un entry-level con processore Intel Core m3 con 8 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC. Il notebook vanta anche un touchscreen LCD con risoluzione Full HD da 13,3 pollici e una webcam 1080p.

Siamo rimasti particolarmente entusiasti di vedere l'eccellente durata della batteria di Pixelbook Go, che è riuscito a superare le 11 ore nel test della batteria di riproduzione video TechRadar. A paragone, il MacBook Air 2019 è riuscito a resistere per 10 ore. Il notebook di Google può anche ottenere due ore di ricarica da soli 20 minuti collegati alla rete elettrica, il che è piuttosto utile.

Inoltre, la tastiera è semplicemente superba, e in effetti abbiamo scoperto che era la "migliore combinazione di silenziosità e risposta alla pressione che abbiamo mai sperimentato sulla tastiera di un laptop". Davvero encomiabile.

Il tallone di Achille?

Quindi, quali sono i suoi punti deboli? In realtà l'unico vero aspetto è il prezzo, che pone il notebook di Google nella fascia alta della sua categoria.

Pixelbook Go con una CPU Intel Core i5 più 16 GB di RAM / 128 GB di spazio di archiviazione costa $ 999 (£ 949, circa AU $ 1.470). Il modello con CPU Intel Core i7 Pixelbook Go con un display 4K si trova invece a $ 1.399 (£ 1.329, circa AU $ 2.050).

Tuttavia, per coloro che guardano lontano dalla fascia alta, Pixelbook Go è un'opzione estremamente interessante, motivo per cui ha scalato le classifiche delle nostre guide agli acquisti e conquistato il primo posto nella famiglia Chromebook.

Niente Pixelbook Go in Italia

Come abbiamo accennato, Google per il momento non porta in Italia il Pixelbook Go né gli altri notebook con ChromeOS. Una scelta dovuta al fatto che questo sistema operativo non ha ancora sfondato nel nostro paese.

Tuttavia lo scenario cambia rapidamente: oggigiorno un sistema operativo così dipendente da Internet non è più un'idea assurda come lo era qualche anno fa, quando sono arrivati i primi Chromebook. Di contro, ChromeOS offre molte funzionalità offline, e questi notebook non sono più oggetti inutili se manca la connessione. Si può lavorare e sopratutto studiare anche se si è offline.

Ad oggi forse è ancora presto per l'Italia, ma forse no. E i Chromebook, grazie al prezzo competitivo, alla stabilità e alle applicazioni specificamente pensate per la scuola (una su tutte Google Classroom), rappresentano un'alternativa più che interessante per chi cerca i migliori notebook per gli studenti.