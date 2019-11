Google Pixelbook Go data di rilascio, prezzo e funzioni

Google ha annunciato il Pixelbook Go, il successore del Pixelbook durante il suo evento di lancio del Pixel 4 a New York City il 15 ottobre.

Il laptop è pensato per avere un prezzo più basso ed essere accessibile a più utenti. Inoltre la sua batteria dovrebbe durare per più di 12 ore.

Pixelbook Go è spesso 13mm, pesa solo 900 grammi grazie al suo corpo in lega di magnesio e ha dei tasti silenziosi (Google li chiama Hush Keys). Il telaio è avvolto da un rivestimento in plastica morbida per una presa più sicura.

Google rende disponibile il Pixelbool Go in diverse configurazioni, si parte da un processore Intel Core m3, ma si arriva fino a un Intel Core i7 CPU.

Il laptop parte da 649 dollari negli Stati Uniti, e sarà disponibile nelle colorazioni "Just Black" e "Not Pink". I preordini sono già disponibili, ma la data di rilascio non è ancora stata annunciata.

Dritti al punto

Cos'è? Il Chromebook di nuova generazione di Google

La data di rilascio non è stata ancora annunciata, ma sono disponibili i preordini Quanto costa? $649 negli stati uniti (quindi non meno di 650 €)

Google Pixelbook Go: data di rilascio

Al momento non si sa ancora la data di lancio di Pixelbook Go, ma abbiamo una vaga idea. Google non ha ancora annunciato nessuna data, ma ha già dato via ai preorder negli Stati Uniti e in Canada

In Inghilterra i preordini non saranno disponibili fino a gennaio 2020. Si tratta di una brutta notizia per chi vive in Europa, ma dovrebbe darci un indizio sulla data di rilascio in Nord America.

Se i preordini sono disponibili negli Stati Uniti, e non in Europa fino 2020, è probabile quindi che la data di rilascio in America sia prevista per la fine del 2019. Seguendo questa logica, ci aspettiamo che il laptop uscirà in europa a gennaio o febbraio 2020.

Google Pixelbook Go: prezzo

Negli Stati Uniti il Pixelbook Go partirà da 649$. Per questo prezzo avrete una CPU Intel Core m3 con 8GB di RAM e 64GB spazio di archiviazione, oltre a uno schermo Full HD (1,920 x 1,080).

Si tratta di un prezzo considerevolmente più basso rispetto all'attuale laptop Pixelbook che parte da 999$. Si tratta di un prezzo che permetterà a più persone di acquistare questo portatile, rendendolo un prodotto paragonabile al tablet Surface Pro 7 di Microsoft.

Per 849 dollari potrete avere un Intel Core i5 e il doppio dello spazio di archiviazione, 128GB. Se invece vorrete la configurazione con 16GB di RAM e 128 di spazio di archiviazione, il prezzo sale a 999$.

Infine il modello con 16GB di RAM, 256GB di archiviazione e schermo touch "Molecular" 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) costerà 1.399 dollari negli Stati Uniti.

Google Pixelbook Go: funzioni

Il Pixelbook Go ha un design leggero e sottile, con meno di 900 grammi e 13mm di spessore. Il laptop sarà disponibile in due colorazioni: "Just Black" e "Not Pink."

Questo laptop da 13,3 pollici avrà uno schermo Full HD, fino ad arrivare a una risoluzione 4K per il modello di fascia più alta. Attorno allo schermo ci sarà un corpo in lega di magnesio con un rivestimento simile alla plastica per favorire la maneggevolezza e evitare che scivoli dalle vostre mani.

Per quanto riguarda la tastiera, i tasti saranno retroilluminati singolarmente e prevedono il nuovissimo design "Hush" che va a migliorare il design originale della tastiera dei Pixelbook e la rende disponibile su un prodotto di fascia più bassa.

Pixelbook Go avrà una webcam 1080p con una frequenza di aggiornamento di 60 fotogrammi al secondo e un sensore esterno di luminosità.

Ci saranno due porte USB-C compatibili con la ricarica e l'output video per monitor secondari, e anche un jack audio 3.5mm.

Google include su questo laptop solamente il Wi-Fi 802.11ac, or Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2. Una notizia infelice per un prodotto che uscirà tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 visto che -Fi 6 e Bluetooth 5 sono già disponibili.

Per quanto riguarda le prestazioni, sembrano molto promettenti, con 12 ore di di utilizzo con una singola ricarica e la batteria può essere ricaricata di 2 ore con 20 minuti di ricarica.

C'è da tenere in mente che i processori all'interno del Pixelbook Go sono senza ventola, e avranno prestazioni leggermente minori rispetto al processori di punta Intel. Google però ha anche incluso il chip di sicurezza Titan C, che dovrebbe riuscire e tenere sotto controllo le vostre informazioni personali.