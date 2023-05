Google Pixel Fold protagonista di uno spot da due minuti a poche ore dal Google I/O

Mancano poche ore all'inizio del Google I/O 2023, ma sembra che l'azienda abbia deciso di mostrare il suo prodotto più atteso in anticipo rispetto a tutto il resto.

Dopo il breve video teaser di Google Pixel Fold pubblicato la scorsa settimana, l'azienda ha condiviso un lungo spot pubblicitario dedicato al suo pieghevole.

Il video è stato condiviso da Google stessa sul suo account Twitter (Si apre in una nuova scheda) (Fonte: Phone Arena (Si apre in una nuova scheda)). La formulazione del tweet suggerisce che il link al video sarebbe dovuto uscire dopo la conclusione del Google I/O, ma così non è stato.

Il video - che potete vedere qui sotto, sempre che Google non l'abbia rimosso - mostra il Pixel Fold da tutte le angolazioni in uno spot che vede protagoniste alcune star dell'NBA che effettuano videochiamate e scattano foto.

L'interfaccia che si vede nel video è molto simile a quella di Google Pixel 7, ma proiettata su un grande schermo pieghevole. Sebbene le cornici siano più spesse di quanto avremmo desiderato, come già emerso da altri teaser e fughe di notizie, il dispositivo non sembra eccessivamente ingombrante nemmeno quando è ripiegato.

Il Pixel Fold si vede sia in versione bianca che nella tonalità nera, ma in alcune sequenze compare anche un altro smartphone che ha tutta l'aria di essere il Google Pixel 7a.

Il nuovo medio gamma Google è apparso in primo piano in un altro video pubblicitario condiviso da @OnLeaks in collaborazione con MediaPeanut (Si apre in una nuova scheda).

Questo filmato è più breve, ma mostra il Pixel 7a da diverse angolazioni e mette in evidenza la sua capacità di illuminare le foto scattate in ambienti poco luminosi.

Non c'è molto che non si sia già visto in precedenza, ma entrambi i video escono direttamente da Google (anche se nel caso della pubblicità del Pixel 7a si tratta di un video trapelato), quindi non ci sono dubbi sulla loro autenticità.

A breve potremo saperne di più, dato che il Google I/O inizierà oggi (mercoledì 10 maggio) alle ore 19:00. Rimanete connessi con TechRadar se volete scoprire le ultime novità in arrivo da Google.