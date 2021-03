Google Pixel 6: la fotocamera frontale avrà una funzione più unica che rara

Registrare video ad alta risoluzione è una prerogativa ormai comune tra i migliori smartphone. Questo però non vale per le fotocamere frontali, la cui risoluzione generalmente si spinge al massimo fino ai 1080p (un quarto del 4K). Per Google Pixel 6 tuttavia le cose potrebbero essere diverse.

É stata rilasciata una nuova versione dell'app Google Fotocamera, e 9to5Google vi ha trovato alcuni indizi interessanti che riguardano proprio l'ancora inedito Pixel 6.

Stando alle informazioni scovate nel codice dell'app, Google Pixel 6 avrà una fotocamera frontale inserita in un foro sul display leggermente più piccolo rispetto a quello di Pixel 5, e posizionato centralmente sul dispositivo.

La grande notizia è che, a quanto pare, Pixel 6 potrà registrare video in 4K dalla fotocamera frontale. Si tratta di una funzionalità ancora rara da trovare, riservata a poche eccezioni di fascia alta come Huawei Mate 40 Pro.

A che pro?

Se state registrando un TikTok o un video di voi stessi da mandare a un amico con la fotocamera frontale, non c'è sicuramente bisogno della risoluzione 4K, in quanto 1080p sono più che sufficienti. Ma ci sono alcuni casi in cui una risoluzione superiore al Full HD si renderebbe utile.

Date un'occhiata ai primi 10 secondi del video che trovate qui sopra. É stato registrato in 4K con la fotocamera frontale di Huawei Mate 40 Pro, anche se la qualità finale del video è di 1080p.

Durante la registrazione, grazie alla fotocamera frontale abbiamo potuto regolare al meglio l'inquadratura. Dal momento che il video è stato girato in 4K, in fase di editing abbiamo potuto tagliarlo più liberamente per ottenere l'angolazione e l'inquadratura perfette. Questo non sarebbe stato possibile se avessimo utilizzato un altro telefono con una risoluzione massima di 1080p.

Per i professionisti o per alcuni utenti con necessità specifiche, una fotocamera frontale in grado di registrare in 4K si rivelerà uno strimento davvero utile.

Non ci resta che aspettare l'arrivo di Google Pixel 6 per verificare le reali potenzialità delle fotocamere e accertarci della veradicità delle ultime indiscrezioni. Ci aspettiamo che lo smartphone venga presentato alla fine del 2021.

Tutti i migliori smartphone Android

Via PhoneArena