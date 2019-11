Google Pixel 4, nuova immagine e una cornice sottile

La maggior parte delle notizie sul Google Pixel 4 lasciano intendere che lo smartphone avrà fronte alta e un mento sottile, vale a dire una cornice inferiore ridotta e quella superiore molto grande. Una recente immagine mostra una cornice inferiore ancora più sottile rispetto a ciò che si pensava.

La foto, pubblicata da TheTeenTech, è stata scattata su un aereo, e mostra chiaramente uno smartphone la cui cornice inferiore è pressoché inesistente. Potrebbe essere un effetto della prospettiva, ma secondo la fonte si tratta effettivamente di una cornice sottile quasi quanto quelle sui lati lunghi.

Ritroviamo anche la grossa cornice superiore, di cui si era già parlato. Google avrebbe così eliminato il notch, tornando alla soluzione tradizionale per inserire fotocamere frontali, capsula auricolare e sensori.

Secondo la fonte il Pixel 4, se è veramente lui, si sblocca quasi istantaneamente usando il riconoscimento facciale. Infine, si conferma la nuova applicazione fotocamera (Google Camera o GCam), ma si accenna solo a un menu rivisto.

Come sempre prendiamo queste informazioni non ufficiali con cautela, e in questo caso ancora di più visto che si tratta di una fonte nuova, di cui non abbiamo sentito quasi nulla in passato. Inoltre la fotografia è di bassa qualità, il che renderebbe facile una possibile manipolazione.

Se si tratta di una foto reale, potrebbe non essere il Google Pixel 4. O forse la cornice inferiore è più grossa di quanto sembri qui, per via della prospettiva. In linea generale, comunque, questo leak è coerente con quelli che abbiamo visto in passato.

Non scopriremo quanto è affidabile fino alla presentazione ufficiale del Google Pixel 4, che sarà probabilmente a ottobre. Nel frattempo, continueremo a raccogliere e riportare tutte le indiscrezioni che troviamo su questo smartphone.

Via PhoneArena