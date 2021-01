Fin dall’esordio sul mercato dei drink energetici, vi è sempre stata una forte connessione fra questo tipo di bevande e il mondo dello sport. Non sorprende, quindi, che con il costante aumento di atleti di eSport e streamer che devono tenere la concentrazione costantemente elevata per ore di diretta, gli energy drink siano diventati una costante anche nel mondo dei videogiochi.

Il problema, però, è che la forte presenza di zuccheri di alcuni energy drink pensati per il panorama sportivo non coincide positivamente con la poca mobilità garantita da lunghe sessioni spese davanti al monitor, così come l’effetto energetico immediato, che va a svanire dopo il burst iniziale, non si lega alla necessità dei giocatori di avere un mantenimento costante dei riflessi e della concentrazione.

Ecco perchè nel corso degli ultimi anni si sono iniziati a vedere dei drink diversi, forse meno mainstream ma pensati per rispondere alle due esigenze presentate poc’anzi. LevlUp è uno di questi Energy Drink pensati per gamer e, in soli due anni, ha saputo diventare uno dei leader del settore, grazie a una scelta di prodotti “cuciti” attorno alle esigenze dei videogiocatori.

Gaming Booster è l’energy drink che LevlUp ha pensato per i gamer e si tratta, molto semplicemente, di una sostanza solubile da sciogliere nell’acqua. Un barattolo da 320 grammi può contenere circa quaranta porzioni e per prepararlo, secondo le specifiche pensate da LevlUp, la ditta tedesca offre una serie di shaker e di misurini pensati per preparare i drink in maniera facile e veloce.

Le differenze più importanti rispetto agli altri Energy Drink sono un quantitativo di zucchero, ridotto a soli 4 grammi ogni mezzo litro (contro gli oltre 55 presenti nelle bevande più famose) e un risparmio notevole per il consumatore finale. Una porzione di Gaming Booster da 500ml, infatti, viene a costare meno di un euro, un risparmio notevole se si pensa al prezzo di mercato degli energy drink più famosi.

A questi due importanti fattori bisogna aggiungere che il Gaming Booster di LevlUp è disponibile in più di 15 varianti, andando a soddisfare le preferenze di una grossa fetta di giocatori. Oltre ai gusti più comuni, come quelli fruttati per esempio, si possono trovare una serie di mix davvero interessanti che vanno a ricercare i gusti più celebri degli energy drink più famosi.

Ovviamente la caffeina è presente in grandi quantità, come da prassi per questo tipo di bevande, ma il Gaming Booster rispetta le dosi giornaliere consigliate dall’EFSA (autorità europea per la sicurezza alimentare), offrendo ai suoi clienti ben 250 mg di caffeina per ogni mezzo litro di bevanda (il quantitativo presente in tre tazze di caffè), restando entro il limite giornaliero consigliato di 400mg.

Come per ogni “pozione magica” che si rispetti, anche il Gaming Booster di LevlUp ha una formula segreta che si compone di otto ingredienti pensati per mantenere alto il tasso di concentrazione e ridurre la perdita dei riflessi nelle sessioni di gioco più lunghe.

LevlUp, grazie agli ottimi riscontri ottenuti dai videogiocatori che hanno dato fiducia a Gaming Booster, è diventata rapidamente una delle leader nel settore degli energy drink. In soli due anni è diventata una parte integrante della scena videoludica inanellando sponsorizzazioni importanti (come quella del TwitchCon europeo del 2019) e partnership di tutto rispetto con streamer e youtuber di fama internazionale.