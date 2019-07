Fujifilm presenta il nuovo obiettivo XF 16-80mm f/4 R

Le immagini dell'obiettivo sono trapelate su internet un giorno prima della presentazione ufficiale, e ora finalmente Fujifilm ha annunciato il nuovo obiettivo XF 16-80mm f/4 R OIS WR, che per ora sembra il migliore tra le ottiche Fujinon.

Con un peso di soli 440g, Fujifilm sostiene che l'obiettivo pesi il 40% in meno rispetto ad altre ottiche simili per fotocamere full-frame. È un obiettivo molto versatile anche grazie allo zoom 5x.

La funzione più interessante dell'obiettivo XF 16-80mm f/4 R è l'impressionante stabilizzatore su sei stop. Questa lo rende perfetto per scattare in condizioni di luce scarsa, quando c'è la necessità di usare tempi di scatto lunghi e le vibrazioni della fotocamera diventano un problema.

L'obiettivo Fujinon XF 16-80mm f/4 R sulla Fujifilm X-T3 aggiungerà una stabilizzazione su sei stop. (Image credit: Fujifilm)

Non dovrete neanche preoccuparvi della qualità dell'immagine. Ci sono 16 elementi in 12 gruppi in quest'ottica, compresa una lente ED per ridurre curvatura e aberrazioni nelle immagini scattate. Questo significa che le fotografie saranno dettagliate anche con una messa a fuoco a 35mm di distanza dal soggetto.

Ha una gamma di lunghezza focale da 24 a 120mm dovuta al fattore di cropping delle fotocamere della serie X, con una profondità di campo effettiva di f/6. L'apertura è costante, quindi le prestazioni non cambieranno indipendentemente dal range di zoom.

L'obiettivo è resistente a polvere e agenti atmosferici, quindi se scattate con una fotocamera anch'essa resistente alle intemperie come la Fulifilm X-T30 o la X-T3 (sprovviste di uno stabilizzatore d'immagine integrato) otterrete un kit perfetto da utilizzare in praticamente tutti gli ambienti.

L'ottica XF 16-80mm f/4 R sarà disponibile da settembre 2019 a un prezzo di 899,99 euro.