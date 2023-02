Friggitrice Cosori, 2 milioni di richiami per un difetto

Due milioni di friggitrici ad aria Cosori sono state richiamate a causa di problemi di sicurezza. L'azienda sta richiamando e sostituendo volontariamente alcuni modelli di friggitrici ad aria dopo che un'indagine ha individuato che i connettori a crimpare chiusi presenti nelle friggitrici richiamate, i quali stabiliscono connessioni elettriche tra alcuni fili, possono rappresentare un rischio maggiore di incendio e di ustione.

Cosori produce alcune delle migliori friggitrici ad aria in commercio: essendo uno dei marchi leader, ci sono molti modelli di questo tipo in circolazione. A dare l'allarme è stata la Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo, in collaborazione con Health Canada e la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) del Messico. Ecco quali sono le friggitrici ad aria interessate e cosa fare se ne possedete una.

Le friggitrici Cosori interessate

(Image credit: Cosori)

I modelli interessati sono stati venduti tra giugno 2018 e dicembre 2022 a un prezzo che si aggira circa tra gli 80€ e i 150€ su Amazon e da altri rivenditori autorizzati.

Le unità sono da 3.7 litri e 5,8 litri e sono state vendute nei colori nero, grigio, bianco, blu e rosso.

CP137-AF-RXB

CP137-AF-RXR

CP137-AF-RXW

CO137-AF

CP158-AF-R19

CP158-AF-RXW

CP158-AF-RXR

CAF-P581-BUSR

CAF-P581-AUSR

CAF-P581-RUSR

CO158-AF

CS158-AF

CS158-AF-RXB

CS158-AF-R19

CAF-P581S-BUSR

CAF-P581S-RUSR

CAF-P581S-AUSR

CP137-AF

CP158-AF

CO158-AF-RXB

CP258-AF

Come controllare

Per scoprire se la vostra friggitrice ad aria è stata richiamata, è necessario individuare il numero di modello e il numero di lotto (B/N) del prodotto. Questi si trovano sul lato inferiore dell'apparecchio.

(Image credit: Cosori)

(Image credit: Cosori)

Cosa fare?

Su richiesta dell'azienda, se avete una friggitrice Cosori tra quelle richiamate siete pregati di smettere di usarla e andare sul sito recall.cosori.com per richiedere una sostituzione, inviando le foto del prodotto ma senza obbligo di presentare scontrino e fattura.

Ecco cosa ha dichiarato Cosori in merito: "La salute e la sicurezza degli utenti COSORI sono la nostra massima priorità. Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente e regolarmente testati per la sicurezza dei consumatori e sono pienamente conformi agli standard industriali stabiliti. COSORI si impegna per la sicurezza di coloro che usano e amano i nostri prodotti e ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente".