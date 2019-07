Fino a 200 euro di cashback su fotografia Nikon, Sony e Fujifilm

Mancano circa due settimane al Prime Day 2019, che quest'anno durerà ben 48 ore e ci offrirà l'occasione di fare acquisti a prezzi vantaggiosi, con sconti su prodotti di ogni genere - non solo del settore tecnologia.

Amazon d'altra parte propone offerte tutto l'anno, e anche per questo spesso sembra che al Prime Day gli sconti non siano poi così impressionanti. Allo stesso tempo però ce ne sono di speciali, che l'azienda propone "in avvicinamento" al Prime Day 2019.

Per esempio, c'è una campagna di cashback sui prodotti fotografici di Sony, Fujifilm e Nikon.

Come partecipare alla promozione

Il meccanismo è abbastanza semplice. Prima di tutto bisogna scegliere e acquistare uno dei prodotti inclusi nella promozione (vedi sotto). Successivamente bisogna visitare la pagina speciale e compilare il modulo, che è diverso per ognuno dei tre marchi. Trovate il link alla pagina di registrazione nei box speciali dedicati alla promozione.

Fujifilm offre fino a 300 euro di cashback, Sony fino a 200 e Nikon fino a 400 euro. Per ottenere la cifra più alta bisognerà spendere di più, come sempre in questi casi, ma se siete appassionati di fotografia può valerne la pena.

(Image credit: Future) Per partecipare alla promozione Sony dovrete 1) Acquistare uno o più prodotti indicati nella pagina della promozione

2) Collegarsi alla pagina https://www.sony.it/cashback e compilare il modulo La promozione Sony è valida fino al 31 luglio 2019Vedi offerta

(Image credit: Future) Per partecipare alla promozione Nikon dovrete 1) Acquistare uno o più prodotti indicati nella pagina della promozione

2) Collegarsi alla pagina speciale Nikon e compilare il modulo. La promozione Nikon è valida fino al 15 agosto 2019Vedi offerta

(Image credit: Fujifilm) Per partecipare alla promozione Fujifilm dovrete 1) Acquistare uno o più prodotti indicati nella pagina della promozione

2) Collegarsi alla pagina speciale Fujifilm e compilare il modulo. La promozione Fujifilm è valida fino al 31 luglio 2019

Tutti e tre i marchi hanno inserito nella promozione un buon numero di obiettivo e alcune fotocamere di ultima generazione. Si tratta di alcune tra le migliori reflex e le migliori mirrorless in circolazione, e in genere non sono certo prodotti economici. Ma con la prospettiva di recuperare fino a 400 euro, potrebbe essere un altro paio di maniche.