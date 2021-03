Federer vs Evans in streaming gratis, ecco come vedere il match del Qatar Open

Oggi si svolge il primo match dell'ATP Tour 2021 per Roger Federer, che affronterà il n. 1 britannico Dan Evans a Doha.

Continuate con la lettura per scoprire come guardare gratis in streaming il match Federer Vs Evans per il Qatar Open, ovunque vi troviate.

Federer vs Evans, streaming in diretta: Qatar Open 2021 Data: mercoledì 10 marzo Ora: oggi alle 10:00 ET / 7:00 PT / 3pm GMT / 18:00 AST / 2:00 AEDT Luogo: Khalifa International Tennis & Squash Complex Surface, Doha Streaming GRATIS: ecco una prova gratuita di 30 giorni per Amazon Prime (solo Regno Unito, vi servirà una VPN) Streaming ufficiale dell'ATP Tour: Tennis TV a partire da $14,99 al mese Per guardarlo ovunque vi troviate: provate ExpressVPN, 100% senza rischi

Si tratta di un evento memorabile per tutti gli appassionati di tennis: il ritorno di Federer dopo oltre un anno.

Per guardare il match, vi servono fondamentalmente due cose: una prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime UK e un account VPN.

Ecco come procedere:

Come guardare GRATIS Federer vs Evans in streaming

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.