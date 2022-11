Fatti una faccia nuova, questo rasoio elettrico ha un prezzo "pelato"

Philips MG7720 da 89,99€ a 34,99€ (Si apre in una nuova scheda)

Nonostante sia il periodo del Black Friday, uno sconto del 61% non si trova facilmente. Philips MG7720 è un rasoio elettrico onnicomprensivo in grado di radere e rifinire con precisione, adatto anche a naso e orecchie. I pettini in dotazione sono 8: uno per barba da 3 a 7mm; due per barba corta da 1 e 2mm; tre per i capelli (9-12-16mm) e due per il corpo da 3 e 5mm.