Eurovision 2022: come vederlo in streaming gratis anche dall'estero

Eurovision 2022, l'atteso Song Contest europeo, quest'anno inizia il 10 maggio e termina il 14 maggio. Come da tradizione, ci saranno due appuntamenti per le semifinali (10 e 12 maggio) e uno per la finale il 14 maggio, in cui scopriremo il vincitore di questa edizione.

Eurovision 2022 (Image credit: Rai) Date: 10 - 14 maggio 2022 Ora: 21:00 (ora italiana) Location: Pala Alpitour, Torino Dove guardarlo in TV: Rai Uno, in diretta e in chiaro Dove guardarlo in streaming: RAI Play Come guardare dall'estero: occorre registrarsi a una VPN per poter accedere ai servizi di streaming di Rai Play. Cliccate qui per visitare il sito ufficiale.

Quest'anno, grazie alla vittoria dei Måneskin a Rotterdam nell'edizione 2021, l'Eurovision si terrà a Torino.

Come ogni anno, l'Eurovision sarà trasmesso in chiaro in tutto il territorio europeo. In Italia sarà possibile seguire le semifinali e la finale del 14 maggio in diretta su Rai 1, Rai 4 (canale 21 del Digitale Terrestre) e la piattaforma TivùSat sul canale 110. L'evento sarà disponibile on demand su Rai Play.

Se per qualsiasi motivo vorrete vedere l'Eurovision in streaming da un altro Paese, vi spieghiamo il modo più efficiente per guardare l'Eurovision 2022 in streaming fuori dall'Italia.

La conduzione sarà a cura di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Il tema di quest'anno sarà "The Sound of Beauty", ossia il suono della bellezza. Non manca molto all'inizio delle semifinali, e conosciamo già le liste delle canzoni dei Paesi partecipanti. Dopo l'esclusione della Russia ci saranno 40 brani in gara, provenienti da tutti i Paesi membri dell'UE, oltre a Regno Unito e Israele.

Come guardare Eurovision 2022 in streaming dall'estero

Se vi trovate oltreoceano, tramite l’utilizzo dei giusti accorgimenti è possibile assistere allo streaming di Eurovision 2022 evitando il blocco geografico degli emittenti. Tramite l’utilizzo di una VPN è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server italiani, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso dal territorio della Repubblica Italiana. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la miglior VPN disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN, sconto del 68% con il piano biennale.

Eurovision 2022, cantanti in gara e titoli dei brani

Per l'Eurovision 2022 a rappresentare l'Italia ci sarà una nuova versione di "Brividi", la canzone vincitrice di Sanremo 2022 cantata da Blanco e Mahmood. La canzone non potrà essere cantata nella versione originale per non violare il regolamento della competizione, che pone un limite massimo per l'esecuzione a tre minuti.

L'Italia entrerà in gioco direttamente il giorno della finale, così come gli altri "Big Five". Riusciranno Blanco e Mahmood a fare il bis dopo la vittoria dei Måneskin a Rotterdam?

Di seguito una panoramica della struttura dei vari appuntamenti all'Eurovision:

Prima semifinale del 10 maggio

Nella prima semifinale avranno diritto di voto alcuni Paesi dei cosiddetti “Big 5”, ovvero Francia e Italia.

Albania: Ronela Hajati con il brano 'Sekret'

Lettonia: Citi Zeni con 'Eat Your Salad'

Lituania: Monika Liu con 'Sentimentai'

Svizzera: Marius Bear con 'Boys Do Cry

Slovenia: LPS con 'Disko'

Ucraina: Kalush Orchestra con 'Stefania'

Bulgaria: 'Intelligent Music Project' con 'Intention'

Paesi Bassi: S10 con 'De diepte'

Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov con 'Trenuletul'

Portogallo: Maro con 'Saudade, Saudade'

Croazia: Mia Dimsic con 'Guilty Pleasure'

Danimarca: Reddi con 'The Show'

Austria: Lum!X feat. Pia Maria con 'Halo'

Islanda: Systur con 'Meo haekkandi sól'

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con 'Die Together'

Norvegia: Subwoolfer con 'Give That Wolf a banana'

Armenia: Rosa Linn con 'Snap'

Seconda semifinale del 12 maggio

Nella seconda semifinale avranno diritto di voto i seguenti Paesi “Big 5”: Regno Unito, Spagna e Germania.