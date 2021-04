Ecovacs Deebot T9+ è il robot che aspira, lava e profuma l'ambiente

Ormai sappiamo cosa aspettarci dagli aspirapolvere robot. Aspirano il pavimento in autonomia e, talvolta, possono anche lavarlo. Con l'arrivo di Deebot T9+, Ecovacs ha aggiunto un'altra funzione che per molti potrebbe diventare irrinunciabile.

Deebot T9+ è dotato di profumatore per gli ambienti integrato, una novità assoluta nel settore degli aspirapolvere robot che diffonde nell'ambiente una fragranza in grado di rimuovere eventuali cattivi odori. L'aspirapolvere robot inoltre aspira e lava con il doppio della potenza rispetto ai modelli precedenti, è dotato di una stazione di svuotamento automatico e integra tecnologie superiori per il mappamento automatico degli ambienti.

Deboot T9+ è disponibile per l'acquisto al prezzo di 899€. Potrebbe sembrare caro, ma considerate che altri modelli con specifiche simili o inferiori costano centinaia di euro in più.

iRobot Roomba i7+, per esempio, ha un prezzo di listino di 999€ ma non lava i pavimenti è non è dotato di profumatore per ambienti.

Ecovacs afferma che la fragranza del profumatore per ambienti viene rilasciata direttamente sul pavimento durante la pulizia, e una piccola ventola integrata diffonde il profumo anche nell'aria. Quando sostituirete le capsule potrete scegliere tra tre profumazioni diverse, che dovrebbero garantire fino a 60 giorni di utilizzo.

Il sistema per il lavaggio dei pavimenti è stato migliorato, e ora garantisce una frizione superiore tra il panno e il pavimento, per rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Deebot T9+ è 10 volte più preciso nel rilevamento degli ostacoli e nella mappatura degli ambienti. Se avete una casa grande, sappiate che questo aspirapolvere robot è in grado di mappare ambienti due volte più grandi rispetto ai modelli precedenti, e può funzionare anche al buio.