EA annuncia un titolo mobile ispirato alle opere letterarie di JRR Tolkien

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth è un nuovo gioco mobile ambientato nel fantastico mondo letterario di Tolkien e sviluppato da Capital Games, la sussidiaria di EA che ha prodotto Star Wars Galaxy of Heroes.

Nel comunicato stampa di EA si legge che il nuovo titolo sarà un "gioco di ruolo collezionabile" che offrirà ai giocatori un ambiente di gioco strategico competitivo nel quale sarà possibile socializzare con gli altri giocatori.

I personaggi de lo Hobbit e del Signore degli Anelli faranno da cast a questo RTS che, come tale, metterà a disposizione sistemi di raccolta avanzati e altre dinamiche tipiche di questa categoria di titoli.

Del resto, se non vi piacciono i giochi di strategia o non giocate da smartphone, ma amate il Signore degli Anelli, sarete comunque contenti di sapere che EA è tornata a lavorare con Middle-earth Enterprises.

Da questa collaborazione, negli anni 2000 sono usciti diversi giochi da tavolo di rara bellezza ispirati ai libri de il Signore degli Anelli. A differenza di quanto fatto con i giochi usciti finora, questa volta EA prenderà spunto dai libri di Tolkien, piuttosto che ispirarsi ai film di Peter Jackson, quindi non aspettatevi che Gandalf abbia il volto di Ian McKellan.

Vi lasciamo con il commento di Middle-earth Enterprises:

"Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con EA", ha detto Fredrica Drotos, dirigente di Middle-earth Enterprises, "questa volta per dare ai fan un gioco mobile ispirato esclusivamente alla Terra di Mezzo come descritta nelle opere letterarie di JRR Tolkien. È un onore lavorare con il talentuoso team di Capital Games, la cui conoscenza e l'amore per la storia è palpabile in tutto il gioco".

La prima versione beta dovrebbe arrivare in estate.