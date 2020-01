“Dona un soldo al tuo Witcher” è disponibile per lo streaming su Spotify e Apple Music

C’è voluto più di un mese ma finalmente la popolare canzone della serie Netflix basata su The Witcher è disponibile per l’ascolto sulle piattaforme di streaming musicale Spotify e Apple Music , al momento soltanto nella sua versione originale inglese "Toss a Coin to Your Witcher". Il resto della colonna sonora composta da Sonya Belousova e Giona Ostinelli, comprendente 55 tracce e della durata di più di tre ore, arriverà invece il 24 gennaio (la tracklist completa è disponibile su Apple Music ).

Ad oggi era possibile ascoltare la canzone soltanto sulla pagina dei compositori su Soundcloud , inizialmente in forma gratuita e successivamente a pagamento. La canzone arriva sullo streaming generalista dopo un’attesa piuttosto lunga e, stando alle parole della compositrice Belousova, era già pronta dalla fine di dicembre e aspettava solo il via libera da parte di Netflix per la pubblicazione.

L’attore che interpreta il bardo Jaskier, Joey Batey, ha dichiarato scherzosamente a Men’s Health : “È la canzone più fastidiosa che abbia mai sentito. Impossibile togliersela dalla testa”. La canzone è infatti diventata virale in pochissimo tempo sui social network, nonostante l’assenza sui canali di streaming più diffusi.

La serie tv , dal canto suo, sta avendo un grandissimo successo: secondo le statistiche divulgate da Netflix ha raggiunto 76 milioni di case e si candida a diventare il debutto più popolare di sempre per una serie originale della piattaforma di streaming.