Doctor Strange nel Multiverso della Follia: trailer e spiegazione

Marvel ha deciso di fare un bel regalo di natale ai suoi fan svelando il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il teaser del secondo capitolo di Doctor Strange introduce nuovi eroi, nuovi mondi e anticipa il ritorno di un personaggio amatissimo dai fan, visto per la prima volta nella serie animata Marvel's What If...? disponibile su Disney Plus.

Senza dilungarci oltre vi lasciamo alle immagini di uno dei film più attesi della fase 4:

Chi ha visto la sequenza post credit di Spider-Man: No Way Home, l'ultimo film Marvel uscito sul grande schermo, si sarà già fatto un'idea di cosa accadrà dopo gli eventi del film.

Per tutti gli altri facciamo il punto: nel trailer di Doctor Strange 2 si vede lo stregone (Benedict Cumberbatch) chiedere aiuto a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) dopo che, in seguito all'incantesimo lanciato alla fine di Spider-Man: No Way Home, gli universi Marvel hanno iniziano a mescolarsi portando sulla terra una schiera di nemici provenienti da tutti gli angoli del Multiverso.

L'incantesimo lanciato da Strange per fermare l'invasione ha sortito un effetto indesiderato e, come si evince dal titolo, sta per causare una serie di eventi catastrofici che metteranno in serio pericolo l'intero Multiverso. I veri problemi sembrano però iniziare in seguito allo scontro tra Strange e un vecchio nemico, che da quanto si evince dal trailer è il Barone Mordo di Chiwetel Ejiofor.

Nel teaser si vede anche America Chavez (Xochitl Gomez) combattere un mostro insieme a Strange al centro di New York (che potrebbe essere Shuma Gorath, anche se alcuni fan sostengono sia Gargantos).

La sorpresa più grande arriva negli ultimi secondi, nei quali Doctor Strange si trova faccia a faccia con Strange Supreme, l'incarnazione malvagia di se stesso già vista nella quarta puntata della serie Marvel What If...?.

Chi ha visto What If...? sa bene di cosa è capace Strange Supreme, e questa volta servirà un "intervento divino" perché i nostri eroi riescano a spuntarla.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscirà in esclusiva nelle sale cinematografiche il 6 maggio 2022.