Crossover tra Mario e Zelda nell’aggiornamento di Super Mario Maker 2

L’oggetto sarà disponibile unicamente giocando nello stile retrò di Super Mario Bros, quindi non potrete vedere Link scorazzare sullo schermo in 3D come in Super Smash Bros. Ultimate, ma potrete sicuramente divertirvi a giocarci in stile 8-bit; oltre alla Master Sword ci sarà altro con cui giocare.

Tenete forte il vostro Cappello dei Minish: Nintendo ha annunciato un mix di nuove caratteristiche e oggetti in Super Mario Maker 2, uno di quelli che vi farà venire voglia di indossare i verdi panni dell’eroe degli Hylia.

Nel prossimo aggiornamento di Super Mario Maker 2, previsto per il 5 dicembre, troverete un oggetto molto particolare: la Master Sword. Questa vi permetterà di trasformare Mario in Link, l’amatissimo personaggio della serie Legend of Zelda.

In un comunicato stampa Nintendo ha annunciato: “dopo aver scaricato l’update alla Ver. 2.0.0 la Master Sword sarà disponibile solo nella versione 8-bit del gioco in stile Super Mario Bros. Una volta raccolto questo oggetto, Mario si trasformerà in Link e sarà dotato di nuove caratteristiche che gli permetteranno di attaccare con la spada, lanciare frecce e lanciare bombe.”

Nonostante il crossover con Zelda sia la parte migliore del video, nello stesso potrete vedere Mario utilizzare tutti gli altri oggetti elencati di seguito:

Dash Block: disponibile in modalità Super Mario 3D World, il Dash Block fornisce a mario uno sprint maggiore dopo averci saltato sopra.

disponibile in modalità Super Mario 3D World, il Dash Block fornisce a mario uno sprint maggiore dopo averci saltato sopra. Monete ghiacciate: Queste monete sono circondate da un blocco di ghiaccio e possono essere liberate solamente fondendolo con sfere infuocate o altri oggetti infuocati, incluso il Sole Malvagio.

Queste monete sono circondate da un blocco di ghiaccio e possono essere liberate solamente fondendolo con sfere infuocate o altri oggetti infuocati, incluso il Sole Malvagio. Interruttori P: Quando si attiva un interruttore P nel percorso, un P Block invisibile si trasforma temporaneamente in una piattaforma dura o viceversa.

Quando si attiva un interruttore P nel percorso, un P Block invisibile si trasforma temporaneamente in una piattaforma dura o viceversa. Spike: Questo nemico una volta ingaggiato crea una palla di spine accuminate e le lancia verso Mario. In un ambiente innevato invece delle spine scatena la sua furia a colpi di palle di neve!

Questo nemico una volta ingaggiato crea una palla di spine accuminate e le lancia verso Mario. In un ambiente innevato invece delle spine scatena la sua furia a colpi di palle di neve! Pokey: Il classico cactus presente nei vari giochi dedicati a Super Mario entra per la prima volta a far parte di Super Mario Maker 2. I giocatori potranno anche decidere l’altezza da assegnare a ciascun Pokey.

