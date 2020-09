Continuano le offerte Lenovo: 27% su questi eccellenti notebook 2-in-1

Ieri, vi avevamo parlato di una promozione sui portatili di fascia media Lenovo, i Thinkpad E15, E14 ed E495. Oggi, alziamo l'asticella con sconti ancora più invitanti su due notebook di fascia alta: l'IdeaPad S540 e lo Yoga S940.

Inserendo il codice coupon "OFFERTE27" nel carrello, prima del pagamento, avrete diritto a uno sconto del 27% sul prezzo finale, indifferentemente dalla configurazione del vostro modello.

Lenovo IdeaPad S540 è disponibile in due varianti: una con CPU Intel Core i5-10210U e una con CPU AMD Ryzen 7 3700U. Il modello Intel è caratterizzato da specifiche di fascia alta come un fantastico display QHD (2560 x 1600 pixel), Wi-Fi 6 di ultima generazione e 16 GB di RAM. Il modello AMD è simile ai dispositivi di fascia media che vi abbiamo proposto ieri, ma costa 300 euro in meno.

Lenovo IdeaPad S540 (Intel) sullo store ufficiale Questo elegante notebook di nuova generazione vanta un peso estremamente contenuto (1,3 Kg), una webcam HD e un SSD da 1 TB. Consigliamo questo modello ai professionisti che cercano un portatile da portare sempre con sé.

Lenovo IdeaPad S540 (AMD) sullo store ufficiale Il modello con processore AMD costa molto meno, tuttavia occorre "accontentarsi" di un display Full HD, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Nel complesso, è un ottimo portatile per il lavoro d'ufficio e per lo studio.

Lenovo Yoga S940 è un modello di fascia alta che consigliamo ai professionisti. La variante più performante è dotata del nuovo processore Intel Core i7-1065G7, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Come se non bastasse, monta un magnifico display 4K da 14 pollici, con una luminosità di picco di 500 nit e persino il supporto al formato video Dolby Vision (per non parlare degli altoparlanti Dolby Atmos). Che dire, quando non lavorate, potete rilassarvi con film e serie TV dalle immagini spettacolari.