Computex 2019, tutte le novità di Asus

Asus ha tenuto una conferenza al Computex 2019, dove ha presentato il catalogo di quest'anno, che include prodotti come Zenfone 6, ZenBook, Zen Screen Touch, le schede madre della serie Prime a una lineup ROG aggiornata. Il colosso taiwanese celebra anche i trent'anni di attività, e per questa ragione il catalogo 2019 include un paio di edizioni speciali.

Asus Zenfone 6 Edition 30

Immagine: Asus

Per celebrare il trentennale Asus ha annuncio lo Zenfone 6 Edition 30, una versione del suo ultimo smartphone con vetro curvato 3D e la caratteristica finitura di Asus dietro. Internamente offre 12GB di RAM e 512GB di archiviazione. Il resto delle specifiche è identico allo Zenfone 6 standard. Asus produrrà solo 3.000 esemplari di questo smartphone, e non ne ha ancora rivelato il prezzo.

Asus ZenBook Duo (UX481) e ZenBook Pro Duo (UX581)

Immagine: Asus

Asus ha annunciato due notebook ultraleggeri, lo ZenBook Duo e lo ZenBook Pro Duo. Il dettaglio più interessante dello Zenbook Pro Duo è che ha due schermi: un pannello 4K UHD (3840x2160) e un secondo schermo 4K (3840x1100) sopra alla tastiera.

Lo ZenBook Pro Duo è simile per design alla linea ROG Zephyrus e lo si può configurare con diversi processori Intel di ottava e nona generazione, e con grafica Nvidia GeForce 2060. I portatili sono realizzati in alluminio, e le cornici ridotte al minimo permettono di sfruttare al massimo lo spazio disponibile.

Lo ZenBook Duo è più piccolo, con uno schermo da 14 pollici, e dunque più facile da trasportare rispetto al modello Pro. All'interno troviamo un processore Intel Core i7 e grafica Nvidia GeForce MX250. I due schermi hanno risoluzione FullHD, a differenza della variante Pro dove sono 4K.

Asus ZenBook 13, ZenBook 14, ZenBook 15 e ZenBook Edition 30

Immagine: Asus

I nuovi ZenBook 13, 14 e 15 propongono lo ScreenPad 2.0, un secondo schermo posizionato al posto del touchpad. Usando il tasto F6 si può interagire con questo touchscreen. I portatili sono sottili e con cornici minime, e un rapporto schermo/corpo del 95%.

Gli ZenBook si potranno configurare con processori Intel fino al Core i7 di ottava generazione, grafica GeForce GTX 1650 Max-Q e 16GB di RAM.

Lo ScreenPad 2.0 è un touchscreen da 5,65" utilizzabile con diverse applicazioni come strumento di supporto, oppure per controllare la riproduzione musicale, guardare video e persino eseguire videogiochi.

Immagine: Asus

Insieme ai notebook della linea ZenBook, Asus ha annunciato anche un'edizione limitata, lo ZenBook Edition 30. Vanta una finitura in pelle realizzata a mano, nonché dettagli in diamante e oro rosa. Il coperchio riporta il logo Asus del 30esimo anniversario, inciso in oro a 18 carati.

Asus ROG Strix SCAR III, Hero III e Zephyrus S

La linea ROG (Republic of Gamers) di quest'anno include il primo schermo da 17" con frequenza a 240Hz e risoluzione 4K UHD. I modelli Strix SCAR III G731 e Hero III G731 hanno grafica Nvidia GeForce RTX 2070, abbastanza potente da gestire uno schermo simile; almeno secondo Asus, ma non è detto che i test lo confermino.

C'è anche lo Zephyrus S GX502, un modello da 15,6" 4K UHD con frequenza 120Hz, in grado di garantire la grande fluidità che i giocatori esigono. Questo schermo vanta anche copertura 100% dello spettro Adobe RGB e certificazione PANTONE.