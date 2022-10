Come vedere India vs Sudafrica in streaming gratis

Proseguono gli incontri della T20 Cup, il mondiale di cricket in svolgimento in Australia fino al 13 novembre, giorno in cui verrà disputata la finale. In data 30 ottobre, alle ore 12 (ora italiana), il Perth Stadium ospiterà il match tra India e Sudafrica, le due attuali capoliste del Gruppo 2.

Il Sudafrica è al primo posto con 3 punti, ma già due partite giocate, mentre la formazione indiana si trova in seconda posizione con 2 punti e solo una partita giocata. Ottima la prestazione dei sudafricani fino a questo momento, che hanno un NRR di +5.200. bene anche per l’India che resta su cifre positive con un NRR di +0.050.

Non ci sono piattaforme di streaming italiane che trasmettono l’evento. Il modo migliore per vedere in streaming India-Sudafrica e le altre partite del mondiale di cricket, è quello di collegarsi a canali internazionali tramite una VPN.

Dopo essersi collegati ad un server di una nazione estera, sarà possibile accedere ai canali riservati ad un pubblico non italiano. Di seguito un elenco dei canali che trasmetteranno India-Sudafrica in streaming.

Usare una VPN per vedere la T20 Cup in streaming gratis

Per vedere India Vs Sudafrica in streaming gratis dovrete usare una VPN. Si tratta di programmi da installare sul PC, sullo smartphone Android oppure sull'iPhone, sugli iPad e su tablet Android.