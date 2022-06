Come installare Windows 11 senza account Microsoft

Sin dall'uscita di Windows 11, per ultimare l'installazione della versione Home agli utenti veniva richiesto un account Microsoft. Grazie allo strumento open source Rufus, non ce ne sarà più bisogno.

In effetti, non c'è nessun buon motivo per cui sia necessario essere in possesso di un account Microsoft. Tutti i servizi e le app di Windows 11 funzionano perfettamente anche senza, ma sicuramente il colosso di Redmond aveva preso questa decisione in relazione ai pacchetti Office e OneDrive.

Sun Valley 2, il primo grande aggiornamento di Windows 11, arriverà verso la fine dell'anno e costringerà anche gli utenti Windows 11 Pro ad adeguarsi a questo requisito. Rufus 3.19 è arrivato giusto in tempo per evitarvi questa frustrazione su tutte le versioni di Windows 11.

Eliminare tutti gli inconvenienti di Windows 11 in un colpo solo

Utilizzare Rufus è veramente semplice: offre lo strumento per creare un supporto avviabile USB con Windows 11 per l'installazione del sistema operativo senza il bisogno di un account Microsoft.

Questo però non è l'unico vantaggio, infatti Rufus aggira anche il requisito del TPM per le macchine sprovviste del chip, con Secure Boot disabilitato e con meno di 8GB di RAM.

Potete scaricare l'ultima versione di Rufus qui (opens in new tab) e avviare l'applicazione. Tramite il pulsante Download scaricherete il formato ISO dell'immagine ufficiale di Windows 11, mentre con il pulsante Seleziona potrete usare la ISO di Windows 11 scaricata in precedenza.

Tramite Extended Windows 11 installation (no TPM/no Secure Boot) preparetete un supporto di avvio USB compatibile anche con i PC più datati. Dopo la verifica dell'unità sulla quale verranno salvati i file di installazione potrete cliccare su Avvia.