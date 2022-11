C'è un'immagine nascosta nel tuo smartphone Samsung

Non è uno scherzo, ne un titolo per acchiappare click, ma la pura verità. Se siete possessori di uno smartphone Samsung Galaxy, avete la foto di un chihuahua nascosta nel telefono.

Visto che la foto non è nella galleria e per trovarla c'è bisogno di smanettare un po', probabilmente non vi siete mai accorti della sua esistenza.

Per trovarla, infatti, è necessario accedere alla modalità diagnostica del vostro Galaxy. Questa non è presente tra le impostazioni, e per farlo dovrete aprire un menù specifico.

Sete curiosi di vedere il chihuahua? Vi aiutiamo noi a trovarlo!

Entrate nell'app telefono e componete *#0*#. A questo punto apparirà un menu con una serie di opzioni che consentono di testare diverse funzioni del telefono. Nella parte superiore della griglia, dovreste vedere una funzione per testare la capacità dello schermo di visualizzare i colori RGB. Nel menù trovate anche delle funzioni per testare l'audio del telefono e il funzionamento del touchscreen.

Le opzioni possono variare a seconda del modello visto il grande numero di dispositivi appartenenti alla serie Galaxy. Ad esempio i Galaxy Fold e Flip hanno opzioni esclusive.

(Image credit: Reddit)

Ma dov'è il chihuahua?

Si, tutto molto interessante, ma andiamo al sodo: siamo qui per il chihuahua.

Una volta aperta la modalità diagnostica, selezionate la voce "SENSOR". A questo punto vedrete un'accozzaglia di dati e voci poco chiare. Tra queste cercate e "TEST IMMAGINE" che si trova nella parte superiore dello schermo e... finalmente potrete vedere il chihuahua.

In realtà l'esistenza di questa immagine è già saltata fuori sui forum Samsung e in un post Reddit di quattro anni fa, ma molti possessori di Galaxy non ne avevano assolutamente idea finché il TikToker tbvrgg l'ha svelata al grande pubblico in un video.

Non abbiamo idea di come questa immagine possa trovarsi all'interno dello smartphone, ma se dovessimo fare un'ipotesi, potrebbe trattarsi di una foto scattata durante lo sviluppo dell'applicazione diagnostica, rimasta invariata nel tempo e quindi ancora presente.