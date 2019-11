Canon EOS M6 II in arrivo con un nuovo sensore da 32.5 MP, video 4K e 30 fps

Le ultime mirrorless di Canon sono state le full-frame EOS R ed EOS RP, e in molti si sono chiesti che fine avrebbe fatto la serie EOS M con sensore APS-C.

La nuova EOS M6 Mark II, la cui notizia dell'uscita è da poco trapelata è la risposta che tutti stavano cercando. La nuova fotocamera è in arrivo con un nuovo sensore APS-C, video 4K e un attacco che può essere usato per montare un mirino esterno.

Il sensore della EOS M6 Mark II è lo stesso della EOS 90D DSLR, annunciata nello stesso momento. Il sensore è da 32.5 MP con sensibilità ISO fino a 25.600.

C'è un processore DIGIC 8, che permette di scattare con una raffica di 14 fps. Per chi non è soddisfatto è possibile arrivare fino a 30 fps con la modalità Raw Burst Shooting, una funzione apparsa per la prima volta all'inizio dell'anno con le PowerShot G5 X Mark II e PowerShot G7 X Mark III.

Il nuovo processore porta miglioramenti anche per i video. La EOS M6 originale arrivava al massimo a una risoluzione Full HD, con questo modello si arriva fino a 4K.

La fotocamera è stata progettata con un touchscreen da 3'' e i vlogger saranno contenti di sapere che c'è anche una porta per il microfono.

Immagine 1 di 9 (Image credit: Future) Immagine 2 di 9 (Image credit: Future) Immagine 3 di 9 (Image credit: Future) Immagine 4 di 9 (Image credit: Future) Immagine 5 di 9 (Image credit: Future) Immagine 6 di 9 (Image credit: Future) Immagine 7 di 9 (Image credit: Future) Immagine 8 di 9 (Image credit: Future) Immagine 9 di 9 (Image credit: Future)

La modalità Eye Detection AF può essere impostata sia per scattare foto che per girare video. Altre funzioni includono il Wi-Fi e il Bluetooth, elaborazione raw integrata e supporto UHS-II nello slot per schede SDHC/SDXC.

La Canon EOS M6 Mark II sarà disponibile dalla fine di settembre e non sappiamo ancora quale sarà il suo prezzo sul mercato italiano. Negli USA sarà disponibile a 849,99 dollari per il solo corpo macchina. Il bundle con ottica 15-45mm f/3.5-6.3 costerà 1.099 dollari.