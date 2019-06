Borderlands 2, un nuovo DLC dopo sette anni in attesa di Borderlands 3?

Ha ormai sette anni ma c'è ancora gente che si diverte con Borderlands 2. Ora poi un leak parla di nuovi contenuti da scaricare che dovrebbero condurre al prossimo Borderlands 3.

Visti su Steam (e nel frattempo rimossi) da Resetera, i nuovi contenuti da scaricare si dovrebbero chiamare Borderlands 2: Commander Lilith & The Fight for Sanctuary. Ci saranno nuovi luoghi da esplorare, boss da combattere e nuove armi da trafugare.

Confermando una precedente indiscrezione, ecco cosa riportava il contenuto presente in Steam prima di essere rimosso:

"Il ritorno del pluri-premiato gioco di ruolo in prima persona, con nuovi contenuti da scaricare che condurranno al prossimo Borderlands 3 . Sanctuary è sotto assedio, la mappa è stata rubata e una nube tossica sta avvelenando Pandora.

"Combatti nuovi boss, esplora nuove zone, cattura nuovi bottini e alleati con Lilith e i Crimson Raiders per combattere un super-cattivo che vuole dominare il pianeta.

"I giocatori più esperti potranno arrivare al livello 80, mentre i novellini passeranno in automatico al 30esimo potendo entrare da subito in azione."

Santuario spaziale

Per quello che siamo riusciti a scoprire grazie a un primo approccio con Borderlands 3, Sanctuary si riferisce sia alla città di Borderlands 2 che alla base spaziale presente in Sanctuary 3. Pensiamo sia perciò probabile che i contenuti scaricabili ci facciano arrivare direttamente nello spazio interplanetario dove si svolgerà l'azione di Borderlands 3 .

Borderlands 3 arriverà su PS4, Xbox One e PC il 13 settembre mentre i contenuti scaricabili dovrebbero venire annunciati settimana prossima alla E3 2019 .

Non si sa ancora se saranno disponibili anche per le console, ma visto che Borderlands: The Handsome Collection (che include Borderlands 2 e gli altri contenuti) viene offerta gratuitamente agli abbonati di PlayStation Plus, pensiamo che anche i nuovi contenuti saranno scaricabili da tutti.