Bitdefender offre i suoi pacchetti antivirus scontati del 60%

In questo periodo siamo chiusi nelle nostre case ed essere protetti lavorando da casa o navigando è davvero importante. Che abbiate un PC, un Mac o uno smartphone, tenersi al sicuro è una necessità sentita, tanto che i produttori di antivirus hanno visto un picco delle vendite in questo periodo.

Bitdefender è il miglior antivirus attualmente sul mercato e per venire incontro a queste esigenze offre un eccezionale sconto del 60% su alcuni dei suoi pacchetti .

Il pacchetto base, Bitdefender Antivirus Plus 2020, include varie funzionalità tra cui una VPN, un gestore di password, un sistema anti ransomware: potete averlo a €15,99 per un anno, è un’offerta impareggiabile.

Se volete una protezione più completa, a €23,99 avrete il pacchetto Internet Security 2020 che amplia il bundle precedente con il parental control per far navigare in sicurezza anche i piccoli della famiglia.

I due pacchetti offrono protezione solo per Windows, ma col pacchetto Bitdefender Total Security 2020, potrete proteggere anche i vostri dispositivi iOS, Mac e Android e avrete anche in bundle un sistema di ottimizzazione del vostro dispositivo. Tutto questo per €27,99.

I link manderanno a una pagina in inglese con prezzi in dollari, cliccando su uno dei piani avrete il prezzo in euro corrispondente.