Australian Open 2020, come guardare Rafael Nadal Vs Dominic Thiem in streaming

Nei quarti di finale dell'Australian Open 2020, Rafael Nadal giocherà contro l’austriaco Dominic Thiem.

Dominic Thiem ha vinto la sua partita precedente con grande facilità, sconfiggendo Gael Monfils. È stata una vittoria facile per Thiem in quanto ha vinto tutto, incluse le quattro partite di ritorno. Dominic Thiem sembrava arrugginito all'inizio del torneo, ma è gradualmente migliorato e al momento sembra giocare il suo tennis come mai prima d’ora. Questa dovrebbe essere una grande sfida per Dominic Thiem, che deve affrontare un giocatore con un ranking superiore..

Dall'altro lato della medaglia, Rafael Nadal ha sconfitto Nick Kyrgios in 4 set nel round precedente. Nadal ha avuto un secondo set scarso, ma questo è stato l'unico aspetto negativo per lo spagnolo. Rafa sembrava in buono stato durante la partita, con le sue giocate che causavano costantemente problemi a Kyrgios. Rafael Nadal è sembrato molto a suo agio durante questo torneo e sarà molto fiducioso quando entrerà in questa partita.

Rafael Nadal e Dominic Thiem si sono affrontati 13 volte in passato. Nadal ha vinto in 9 occasioni mentre Thiem ha vinto 4 volte. L'ultima partita tra questi due giocatori è avvenuta nel 2019 agli Open di Francia, dove Nadal ha vinto in 4 set.

Come guardare lo streaming dell’Australian Open 2020 dall’Italia

Veniamo al dunque; le partite dell’Australian Open verranno trasmesse in diretta esclusiva dai canali Eurosport. Per quanto riguarda la visione nel nostro paese, sarà SKY ad occuparsi della trasmissione televisiva con i suoi canali 210 e 211. Entrambi i canali sono visibili anche per coloro che hanno l’abbonamento su DAZN.

Per quanto riguarda invece lo streaming su computer o dispositivi mobile quali smartphone e tablet, Eurosport dispone di un servizio streaming accessibile tramite le principali applicazioni dedicate ad Android, iOS e Windows.

Australian Open 2020, ecco le previsioni

Questa dovrebbe essere una partita molto combattuta. Thiem e Nadal hanno sempre avuto degli scontri eccezionali ogni volta che si sono affrontati. Detto ciò, Rafael Nadal è colui che dovrebbe vincere questa partita. Quando si tratta di grandi eventi, Rafa ha sempre avuto un vantaggio su Thiem, quindi è probabile che vedremo lo spagnolo avere lo slancio per aggiudicarsi la vittoria.