Arrivano gli schermi gaming OLED a 240

Al CES 2023 vedremo molte novità in ambito hi-tech, come ogni anno. E pare che il 2023 vedrà tra i protagonisti anche gli schermi gaming OLED da 240 Hz.

Un primo passo in questo potrebbe essere l'Alienware AW3423DW, un QD-OLED che funziona a 175 Hz, ma ora i display OLED per videogiochi hanno finalmente raggiunto la frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una specie di santo graal in ambito gaming.

A Las Vegas vedremo modelli come il Corsair Xeneon Flex, un OLED da 45 pollici con curvatura personalizzabile e un prezzo di €2.399. Con un semplice comando, è possibile passare dalla modalità di visualizzazione piatta a quella curva a 800R, rendendolo ideale sia per il lavoro che per il gioco. Si tratta di uno schermo 1440p, con AMD FreeSync Premium, compatibilità con Nvidia G-Sync e un tempo di risposta di 0,03 millisecondi.

LG presenterà i monitor OLED ultra-wide da 45 pollici e OLED UltraGear da 27 pollici, già disponibili per il preordine rispettivamente a 1.699 e 999 dollari (prezzi in euro ancora non disponibili). Entrambi i display a 240Hz sono a 1440p e hanno un tempo di risposta di 0,03ms. LG fornirà i pannelli anche ad altre aziende, come già accade per i migliori televisori.

Asus presenterà un nuovo monitor da gioco ROG OLED da 27 pollici, durante il CES 2023, ma i dettagli sono scarsi per ora. Un teaser per il ROG Swift OLED PG27AQDM postato su Twitter all'inizio del mese indica che anche questo monitor funzionerà a 240 Hz e avrà una risoluzione di 1440p, ma per il resto non ci sono notizie su prezzi o data di uscita.

1440p Endgame Monitor is here.Stay Tuned for more exciting details on CES 2023.#ROGOLEDmonitor #ROGmonitor #OLED #1440pEndGame pic.twitter.com/heygVCnjLfDecember 8, 2022 See more

Sicuramente non vediamo l'ora di provare questi schermi e scoprire cosa sono in grado di fare. Trattandosi di OLED, tuttavia, la luminosità massima è relativamente bassa: quella dichiarata è 200 nit per i modelli LG, e solo 150 nits per il Corsair. Sono valori piuttosto bassi, che potrebbero risultare inadeguati in ambienti luminosi. Quindi attenzione prima di comprare.

Inoltre, nessuno di questi è uno schermo 4K. Un altro dettaglio che potrebbe non piacere a qualcuno; anche se, va ricordato, ci vuole un computer estremamente potente per eseguire giochi AAA in 4K e a 240 Hz. Sicuramente non è qualcosa che si possa fare con PS5 o Xbox Series X.