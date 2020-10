Arriva One Fusion Plus, le smartphone borderless economico di Motorola

Motorola One Fusion Plus

La serie One di Motorola si sta ampliando rapidamente e si prepara ad accogliere un nuovo smartphone dalle caratteristiche straordinarie che prenderà il nome di Motorola One Fusion Plus. Una delle specifiche più interessanti è la fotocamera frontale pop-up, già vista sul modello Motorola One Hyper . Anche in questo caso il comparto fotografico frontale spunta dal bordo superiore, lasciando lo schermo sgombro da eventuali notch. Il display LCD misura 6.5 pollici e una risoluzione di 1080x2350 e 395 pixel per pollice.

Altri punti salienti di Motorola One Fusion Plus includono una batteria da 5.000 mAh, presumibilmente sufficiente per oltre due giorni di utilizzo, e un comparto fotografico composto da 4 obiettivi con un sensore principale da 64 MP f/1.8, uno ultra-wide da 8 MP f/2.2, un obiettivo macro da 5MP f/2.4 e un sensore di profondità da 2MP f/2.4.

(Image credit: Motorola)

Motorola One Fusion Plus è equipaggiato con un chipset Snapdragon 730 di fascia media, ha una memoria RAM di ben 6 GB e uno spazio di archiviazione di 128GB.

Presente anche uno slot per le schede microSD, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP. Il dispositivo dispone di una porta per le cuffie da 3.5 mm e un pulsante per l’Assistente Google dedicato.

Oltre allo schermo LCD, un’altra caratteristica che contribuisce a renderlo un modello economico è sicuramente la scocca in plastica, disponibile nei colori bianco e blu.

Secondo GSMArena Motorola One Fusion Plus arriverà in Europa alla fine di questo mese al prezzo di € 300. Al momento non sappiamo se o quando vedremo anche una versione "non Plus".