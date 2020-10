Moto G Fast potrebbe essere il prossimo smartphone economico di Motorola

Siete alla ricerca del miglior smartphone economico ? Secondo quanto recentemente dichiarato da Motorola, Moto G Fast verrà presto lanciato sul mercato e si unirà alla famiglia allargata Moto G8 .

Un video sul canale YouTube di Motorola US (successivamente rimosso) ha mostrato un nuovo dispositivo che si chiamerà Moto G Fast, definendolo "ultra-veloce e ultra-reattivo", oltre ad elencare alcune delle specifiche che distingueranno il telefono dai vari modelli presenti sul mercato.

TechRadar ha chiesto a Motorola un commento su Moto G Fast e aggiorneremo questo articolo non appena riceveremo una risposta.

Nel video abbiamo visto che il telefono presenterà un chipset Snapdragon octa-core (di cui non conosciamo il modello) e 3 GB di RAM, 1 GB in meno rispetto quella del Moto G8. Non aspettatevi quindi che possa competere con i vari smartphone top di gamma.

Motorola afferma inoltre che la batteria di questo smartphone avrà una durata di ben due giorni, anche se non ne conosciamo con esattezza l’effettiva potenza.

Alla fine del video è stata mostrata la fotocamera: oltre al sensore principale, disporrà di altri due obiettivi, un ultra grandangolare e un obiettivo macro. Al momento non conosciamo le reali specifiche di questi ultimi in quanto il video si conclude senza rivelare dettagli che li riguardano.

Viene mostrato però anche il design dello smartphone e, nonostante il video sia stato rimosso, è stato caricato in seguito su un altro canale.

Potete guardarlo qui.

G Fast non sarà solo

Motorola ha inoltre presentato il nuova Moto G Pro. È un rebranding del Moto G Stylus che abbiamo già visto in vendita negli Stati Uniti in questi ultimi mesi. La società ha di recente iniziato a venderlo in Germania per 329 euro.

In Italia dovrebbe essere ufficialmente commercializzato entro giugno ad un prezzo simile a quello tedesco.