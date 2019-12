Motorola One Hyper è in arrivo con 64MP e fotocamera frontale a scomparsa

L’ultima uscita Motorola della serie One è stata annunciata e potrebbe trattarsi dello smartphone più allettante visto finora. Con una fotocamera frontale a scomparsa da 32 MP e una posteriore da 64 MP, il nuovo modello è stato soprannominato Motorola One Hyper.

Entrambe le fotocamere montano lenti progettate per avere un’ottima resa anche in condizioni di scarsa luminosità, ma senz’altro questa non è la sola caratteristica di rilievo del Motorola One Hyper. Lo smartphone vanta, infatti, un display LCD da 6.5 pollici e 1080 x 2340 pixel, con una risoluzione di 395 ppi. Grazie alla fotocamera frontale a scomparsa, inoltre, lo smartphone ha un design quasi completamente all-screen.

La batteria è senz’altro degna di nota vista la capienza rispettabile da 4000 mAh e il supporto della ricarica veloce ‘Hyper Charging’ da 45W, una modalità che a quanto pare permette di raggiungere il 75% della batteria in soli 30 minuti.

(Image credit: Motorola)

Motorola diventa Hyper

Lo smartphone include una fotocamera posteriore aggiuntiva con lenti grandangolari da 8 MP, monta il chipset Snapdragon 675, ha 4 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione, uno slot per microSD, sistema operativo Android 10 e un lettore di impronte digitali.

L’indizio principale che fa intuire la non appartenenza alla fascia alta di questo smartphone (nonostante alcune delle specifiche) è il fatto che il corpo del dispositivo sia interamente fatto di plastica, nonostante sia comunque idrorepellente. È inoltre presente un led per le notifiche sulla scocca.

Motorola One Hyper è attualmente disponibile negli USA al prezzo di 399,99$. Lo smartphone sarà disponibile anche in Europa nelle prossime settimane, anche se al momento il prezzo in euro non è ancora stato comunicato.

Il prezzo statunitense è allineato con quello del Motorola One Vision, lo smartphone quindi si posiziona nella fascia di prezzo tra il Motorola One Zoom e i Motorola One Macro e Motorola One Action.