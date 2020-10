Motorola presenta ufficialmente il Moto G8

La serie Moto G8 è stata presentata in modo un po’ confuso, almeno rispetto alla serie G7 che è stata svelata tutta in una volta sola. Come se non bastasse, Motorola ha presentato un altro smartphone di questa serie: il Moto G8.

Moto G8 Plus e G8 Play sono stati presentati a ottobre 2019 (anche se quest'ultimo è uscito solo in alcuni Paesi), seguiti poi dal Moto G8 Power e dal G Stylus , che sono stati presentati a febbraio 2020 (anche in questo caso, quest'ultimo non arriverà in tutti i Paesi), e ora è il turno del Moto G8.

Il Moto G8 è dotato di tre fotocamere posteriori, con la principale da 16 MP, una macro da 2 MP e una grandangolare da 8 MP, oltre a una fotocamera frontale da 8 MP. Se escludiamo il G8 Play, le specifiche della fotocamera sono le più basse di tutta la serie G8.

Il display è un LCD da 6,4 pollici con risoluzione HD+, caratterizzato da un foro posizionato in alto a sinistra che ospita la fotocamera frontale. La batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida di 10 W che, francamente, non è molto veloce: abbiamo visto smartphone con specifiche simili supportare la ricarica rapida fino a 18 W.

In termini di chipset, il Moto G8 monta lo Snapdragon 665, presente in molti smartphone economici. Ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibili fino a 512 GB con una scheda microSD.

Data di uscita e prezzo del Moto G8 non sono ancora chiari, ma abbiamo notato che Motorola non sta usando la nomenclatura G8 per gli Stati Uniti, riportando invece il nome "Moto G": questo potrebbe significare che il modello in questione potrebbe non essere disponibile solo negli Stati Uniti, a differenza del Moto G Stylus.

Vi forniremo maggiori informazioni non appena ne sapremo di più in merito a quando potreste mettere le mani su questo smartphone, o quando potremo testarlo per una recensione completa, quindi rimanete sintonizzati per non perdervi le ultime notizie.