Apple Watch 6 potrebbe essere più veloce, più affidabile e resistente all'acqua

Non sappiamo ancora molto sull'Apple Watch 6, ma l'analista di fama mondiale Ming-Chi Kuo fa nuove previsioni per i modelli in arrivo nel 2020: velocità più elevate, migliore connettività wireless e migliore resistenza all'acqua.

Secondo quanto riferito da Kuo in una nota di ricerca alla società di investimenti TF International Securities - diffusa da MacRumors - la novità riguardante i materiali è dovuta al passaggio ai polimeri a cristalli liquidi (LCP) nei circuiti stampati, in arrivo sul prossimo indossabile dell'azienda, l'Apple Watch 6. (I modelli della Serie 5 e i precedenti erano realizzati in poliammide (PI).

Non è chiaro in che modo i nuovi materiali riescano a migliorare le prestazioni. Forse una connessione interna più veloce potrebbe migliorare la velocità del Wi-Fi e della connessione cellulare, su Apple Watch 6, e magari accelerare altri processi sullo smartwatch. D'altra parte, è molto probabile che l'indossabile di Apple arriverà con un chipset S6 più veloce, dato che ogni Apple Watch è dotato di un nuovo processore nella linea S (l'S5 nell'Apple Watch 5, S4 nel 4, e così via).

Per quanto riguarda la resistenza all'acqua, l'Apple Watch 5 è valutato per resistere fino a 50 metri di profondità, quindi non è chiaro come i nuovi materiali interni potrebbero migliorare questa capacità.

Apple Watch 6: cosa potrebbe migliorare

L'Apple Watch 5 include pochissimi miglioramenti rispetto all'Apple Watch 4, tra cui un display sempre attivo, una bussola aggiuntiva per mostrare la direzione nell'app Maps e il rilevamento del rumore, non proprio aggiornamenti essenziali.

L'Apple Watch 6 potrebbe anche ricevere solo aggiornamenti minori e altrettanto deludenti, ma dati i pochi cenni a riguardo, è difficile dire cosa ha pianificato Apple. Tuttavia, abbiamo alcune idee su come potrebbe migliorare il prossimo smartwatch Apple - fondamentale è che la batteria duri più di un giorno.

