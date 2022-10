Apple si becca una multa da 19 milioni di dollari per colpa del caricatore

Secondo le ultime notizie Apple sarebbe stata multata l'equivalente di 19 milioni di dollari da un tribunale statale brasiliano per l'omissione dei caricatori nelle confezioni di vendita dei nuovi iPhone 14 venduti nel Paese.

Secondo quanto riferito da Reuters (Si apre in una nuova scheda), la corte ha stabilito che tutti gli iPhone venduti in Brasile devono avere il caricatore incluso.

La multa deriva dal fatto che Apple a settembre sia ricorsa in appello contro un'ordinanza brasiliana che impediva di vendere iPhone sprovvisti di caricatore, multando l'azienda di Cupertino l'equivalente di 2,38 milioni di dollari. Apple si è difesa sostenendo che la scelta è stata fatta per ridurre le emissioni di carbonio e, quindi, per etica ambientale.

Oltre a dover pagare la multa, Apple sarà costretta a vendere gli iPhone insieme al caricabatterie e fornirne uno a tutti gli abitanti del Brasile che hanno acquistato un prodotto Apple dopo il 13 ottobre 2020.

É proprio nel 2020 che Apple ha iniziato questo trend con iPhone 12, quando ha smesso di includere auricolari e adattatore nella confezione di vendita, ma non in tutto il mondo. In Francia, per esempio, ha dovuto conformarsi alla legge che vieta la vendita di smartphone sprovvisti di kit vivavoce.