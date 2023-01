Apple, nuovo display micro-LED in arrivo su iPhone e Apple Watch

Apple sarebbe intenzionata ad utilizzare display proprietari nei suoi nuovi dispositivi mobili a partire dal 2024, nel tentativo di ridurre la dipendenza dai partner produttori di componenti come Samsung e LG.

L'esperto Apple di Bloomberg, Mark Gurman, sostiene che Apple si stia preparando ad introdurre il display micro-LED, di cui un futuro e nuovo modello di Apple Watch Ultra sarebbe il primo beneficiario. Allo stesso modo, altri dispositivi portatile Apple, in primis iPhone, riceveranno questo miglioramento ma, come osserva Gurman stesso, la novità non arriverà nel 2023.

Apple avrebbe già studiato un progetto per i display micro-LED proprietari, anche se la responsabilità della produzione spetterà probabilmente a TSMC, che attualmente produce CPU e GPU progettate dell’azienda di Cupertino per una serie di prodotti, tra cui iPhone e iPad.

La serie iPhone 14 (Image credit: Apple)

Il micro-LED è una tecnologia relativamente nuova e, al momento, costosa che combina l'elevata luminosità del mini-LED con i neri profondi dei display OLED. Negli schermi micro-LED, tre microscopici LED non organici sono alloggiati in ogni pixel, consentendo una maggiore variazione di colore tra zone adiacenti. In poche parole, il prossimo Apple Watch Ultra e, a quanto pare, i prossimi iPhone, saranno eccezionalmente luminosi, caratteristica che si rifletterà sul prezzo che potrebbe minarne l’accessibilità al grande pubblico.

Dato l'impegno di Apple nello sviluppo dei display micro-LED, non si può fare a meno di elaborare ipotesi circa il futuro di Apple TV. Nemmeno Samsung è ancora riuscita a portare la tecnologia micro-LED sul mercato, quindi c'è ancora un po' di strada da fare e Apple potrebbe trasformarsi nell’azienda pioniera del settore.