Apple MacBook Air 13" 2020 in offerta

L'Amazon Black Friday è sempre più vicino, ma questo non vuol dire che non ci siano già delle offerte interessanti in rete.

Se siete in cerca di un nuovo portatile, oggi vi proponiamo questo MacBook Air 13" 2020 con uno sconto del 33% sul prezzo di listino, ideale per chi si sposta molto per lavoro grazie al suo formato compatto e all'ottima autonomia.

La nuova tastiera con meccanismo a forbice e il sistema Force Touch offrono un'esperienza d'uso avanzata ideale per chi scrive molto e usa il portatile per lavorare e navigare in rete. Lo schermo retina garantisce immagini nitide e colori brillanti, ideali per la visione di file multimediali durante gli spostamenti e per il photo editing.

Offerta: MacBook Air 13" 2020 a €835,99