Apple iPad Pro 2021 potrebbe arrivare insieme alla nuova Magic Keyboard

Lo scorso anno, insieme alla linea iPad Pro 2020, Apple ha presentato una Magic Keyboard dedicata ai tablet con tanto di trackpad e supporto magnetico. Secondo alcune fonti, l’azienda vorrebbe ripetersi proponendo una nuova versione della sua tastiera “magica” in occasione del lancio della linea iPad Pro 2021.

A dirlo è Patently Apple, che ha scoperto una serie di brevetti legati a Magic Keyboard recentemente depositati presso il Trademark Office di Hong Kong Patent, che contengono una serie di foto e bozze della periferica dedicata a iPad Pro.

Le immagini non mostrano niente di nuovo, e la Magic Keyboard illustrata sembra identica a quella disponibile per iPad Pro 2020; non sono nemmeno elencate nuove funzioni. Tuttavia, l’esistenza del brevetto suggerisce che Apple stia cercando un modo per apportare delle migliorie alla sua tastiera per iPad.

I migliori iPad in circolazione

Scopri quali sono i migliori tablet al mondo

Non sei un fan di Apple? Dai un’occhiata ai migliori tablet Android

Quali novità possiamo aspettarci?

Secondo alcuni brevetti trapelati in precedenza, la nuova Magic Keyboard potrebbe abbandonare il touchpad a favore di due strisce touch posizionate alle estremità. Stando ai brevetti emersi di recente, questa ipotesi non sembra attendibile.

I primi brevetti comparsi suggerivano anche la presenza di un microfono integrato, che avrebbe migliorato la qualità delle videochiamate su iPad, dando al contempo senso alla classificazione della nuova Magic Keyboard, descritta come “Equipaggiamento per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini”.

A cambiare potrebbero essere anche i materiali, dato che le custodie protettive delle tastiere per iPad non sono mai state un granché, e molti utenti preferirebbero una protezione migliore per i propri iPad.

Il nuovo iPad Pro dovrebbe uscire nel corso del 2021, stando a un buon numero di leak e rumor, quindi bisognerà attendere ancora un po’ per poter testare la nuova Magic Keyboard 2.0.