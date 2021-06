Apple domina ancora il mercato dei tablet nel 2021

Il mercato globale dei tablet ha visto un aumento delle vendite durante la pandemia di Covid-19 nel primo trimestre del 2021. Dopo tanto tempo, il segmento dei tablet registra una crescita di una certa importanza, con un aumento delle vendite del 53% anno dopo anno, nei primi tre mesi del 2021.

Secondo un rapporto dei ricercatori di Counterpoint , il mercato globale dei tablet è stato rivitalizzato durante la pandemia, dopo una lungo periodo di stagnazione. E no non ci sorprende apprendere che Apple è in testa alla classifica, con oltre un terzo delle quote di mercato in suo possesso.

Tutto quello che c'è da sapere sul Samsung Galaxy Tab S8

I migliori iPad del 2021

Il Prime Day è alle porte: scoprite tutti gli sconti e le offerte!

(Image credit: Counterpoint)

Dal momento che la didattica a distanza continua a essere il metodo di somministrazione più diffuso per le lezioni scolastiche e universitarie, la domanda di dispositivi con uno schermo grande ha visto un grosso salto nel primo trimestre del 2021. La domanda deriva anche dal fatto che molte persone lavorano da remoto e devono restare in casa per periodi prolungati.

Sebbene il mercato sia cresciuto annualmente del 53%, in termini di crescita trimestrale, ha subito un calo del 22% dal momento che, come spiegato nel rapporto, il trimestre ricade nella bassa stagione.

Apple iPad 8 è il modello più venduto

(Image credit: TechRadar)

La maggior parte dei produttori di tablet ha aumentato la produzione e la distribuzione nel 2020 per soddisfare la crescente domanda di dispositivi dal formato più grande. Apple e Samsung sono le uniche due aziende fra le più importanti a cogliere l'opportunità e lanciare nuovi tablet, sia nella fascia più economica che nel segmento premium. Questo ha determinato una crescita e maggiori quote di mercato per entrambe.

Apple guida il segmento dei tablet con una quota di mercato pari al 37%. Nel 2020, il marchio aveva venduto il 33% di iPad in più in tutto il mondo rispetto al 2019. I modelli iPad di base rappresentano il 56% delle vendite globali della linea di tablet Apple nel primo trimestre del 2021, mentre iPad Air e iPad Pro rappresentano, rispettivamente, quote del 19% e del 18%. Il più recente iPad 8 è il modello più venduto. Sempre secondo il rapporto, il nuovo iPad Pro M1 costituisce una grossa novità rispetto ai modelli precedenti e ha ricevuto un'accoglienza iniziale molto positiva.

Samsung siede al secondo posto, con una quota di mercato del 20% e un aumento del 4% rispetto al primo trimestre del 2020. Lenovo invece è in terza posizione, con una quota del 9%, ottenendo un +4% anno dopo anno. Il quarto posto va ad Amazon con i suoi tablet della serie Fire, con una quota del 9% (salendo dal precedente 8%). Huwaei è l'unica azienda della Top 5 ad attestarsi a una quota del 5% del mercato nel primo trimestre 2021, in calo dunque rispetto al 6% dello stesso periodo dell'anno precedente.