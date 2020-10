Apple dà nuove indicazioni per pulire i dispositivi: si possono disinfettare

Sebbene Apple in precedenza avesse sconsigliato l'idea di utilizzare disinfettanti su i suoi dispositivi, ora ha aggiornato il suo sito Web con le istruzioni su come pulire i suoi prodotti alla luce del coronavirus

Prima di questo aggiornamento, l'azienda di Cupertino era fermamente contraria all'utilizzo di qualsiasi sostanza chimica per pulire i suoi prodotti a causa del potenziale degrado del rivestimento oleorepellente, uno strato protettivo utilizzato su dispositivi touchscreen come iPhone e iPad per evitare impronte digitali e macchie.

"Utilizzando una salviettina imbevuta di alcol isopropilico al 70% o salviette disinfettanti igienizzanti, potete pulire delicatamente le superfici esterne del vostro iPhone", si legge nel sito. “Non usate candeggina. Evitate di fare penetrare umidità in qualsiasi apertura e non immergete il vostro iPhone in nessun detergente."

È ovvio che non ci siano state modifiche nella costruzione dei dispositivi per giustificare queste nuove informazioni, quindi è un segno che Apple abbia fatto marcia indietro sul tema della disinfezione modificando quanto riportato sul sito.

Le istruzioni sono piuttosto specifiche e indicano cosa usare e cosa evitare,variando a seconda del modello di iPhone, iPad, display o Mac in uso.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è necessario innanzitutto scollegare tutti i cavi dal dispositivo, spegnerlo e utilizzare un "panno morbido, leggermente umido e privo di lanugine, ad esempio un panno per lenti" per pulirlo. L’utilizzo di un panno in microfibra è consigliabile, poiché è improbabile che graffi lo schermo.

Per gli iPhone 11 , grazie alla loro impermeabilità superiore, si può anche utilizzare lo stesso tipo di panno immerso in acqua calda e sapone per la sporcizia più ostinata.