Apple AirPower ricompare in alcune immagini, con un dettaglio interessante

Apple sta ancora lavorando sulla base di ricarica wireless AirPower? A guidicare dalle ultime immagini trapelate è proprio così, e finalmente potremmo saperne di più sul tanto atteso accessorio per la ricarica wireless marchiato Apple.

Quali sono le novità? Innanzitutto, il fatto che questo dispositivo sia effettivamente tornato in fase di sviluppo: Jon Prosser infatti ha twittato un paio di foto che mostrano la base di ricarica wireless Apple, dopo aver affermato a marzo che il progetto fosse stato rimesso in cantiere. L'indiscrezione però suggerisce anche che Apple potrebbe aver reso AirPower compatibile con la ricarica di Apple Watch.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”... 😏Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?Yeah.Well.They got the Watch working... 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3June 18, 2020