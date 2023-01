Ant-Man 3, MODOK non convince i fan Marvel (e i meme si sprecano)

Il trailer finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha dato ai fan dei film Marvel diversi motivi per cui essere entusiasti, ma nessuno è d'accordo sul design di un particolare cattivo.

Il teaser, che ha debuttato online il 9 gennaio, ci ha offerto un primo, interessantissimo sguardo al film della Fase 5 della Marvel, che arriverà nelle sale di tutto il mondo il 17 febbraio. Da Kang il Conquistatore che appare adeguatamente minaccioso a ulteriori accenni alla trama del film, il trailer ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato una vera e propria masterclass su come aumentare l'entusiasmo dei fan.

Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU) concordano sul fatto che il teaser finale del film promette davvero bene, c'è una cosa su cui nessuno è d'accordo: il design di MODOK.

L'iconico supercriminale, che farà il suo debutto nel MCU in Quantumania, è uno dei cattivi più singolari della Marvel. In breve: MODOK è una testa gigante, con arti minuscoli e un busto piccolo, che siede su una sedia dorata fluttuante. Nei fumetti, il suo aspetto è dovuto a un esperimento andato male: lo scienziato dell'AIM George Tarleton si è trasformato nel cattivo intellettuale e assetato di sangue grazie al Cubo Cosmico.

Nel MCU, tuttavia, la storia delle origini di MODOK è stata modificata. Al posto di Tarleton, MODOK è una versione mutata di Darren Cross, alias Yellowjacket, il cattivo di Ant-Man del 2015. In quel film, sembra che Scott Lang abbia ucciso Cross quando ha distrutto la sua tuta, facendolo rimpicciolire in modo incontrollato. Tuttavia, Cross è chiaramente sopravvissuto e, che sia stato Kang a salvarlo o meno, Cross è ora conosciuto come MODOK.

Ciò è stato confermato nel trailer finale di Ant-Man 3, con il volto di Corey Stoll, che ha interpretato Yellowjacket e interpreterà MODOK, chiaramente visibile al minuto 0:57 del teaser:

Sì, quello è proprio MODOK sullo sfondo. (Image credit: Marvel Studios)

Purtroppo, non tutti sono d'accordo con il design finale di MODOK nel MCU. Sebbene molti siano d'accordo sul fatto che il suo aspetto sia molto più simile a quello della controparte fumettistica di quanto ci si aspettasse, i fan della Marvel non si sono trattenuti nel criticare l'estetica di MODOK.

Uno dei paragoni più comuni (ma non per questo meno beffardi) che i fan hanno fatto è che MODOK assomiglia a Mr. Electric del malcapitato film di supereroi in 3D del 2005 Sharkboy and Lavagirl. Sì, si tratta di un film vero e proprio uscito all'inizio del XXI secolo:

I said it hella long ago when the #Modok show on Hulu came out that if they ever had a live action Modok, he would look like Mr. Electric from Sharkboy & Lavagirl... looks like I was right lmao pic.twitter.com/vvMXBnNMlPJanuary 10, 2023 See more

Ma c'è di più. Dato l'aspetto allungato del volto di Stoll nel design finale di MODOK, altri fan hanno suggerito che non sarebbe fuori posto in un altro film in 3D, come Spy Kids:

Oh M.O.D.O.K, looking like something outta Spy Kids. You'll probably be played as a joke and die anyways. #AntManAndTheWaspQuantumania #MODOK https://t.co/c3dDOugWOS pic.twitter.com/Rtp1gKjokjJanuary 10, 2023 See more

Non avremmo mai pensato a un'associazione tra MODOK e il sole-bambino dei Teletubbies, un programma televisivo britannico per i più piccoli, ma eccoci qui:

Time flies… 🥲#AntManAndTheWaspQuantumania #MODOK pic.twitter.com/8Dz1gqDFKcJanuary 10, 2023 See more

Altri fan del MCU non sono stati così scherzosi nelle loro critiche. C'è chi lo ha definito "inguardabile", chi lo ritiene "peggiore di quanto immaginato", mentre un utente ha suggerito che la Marvel avrebbe dovuto guardare al videogioco Marvel Avengers di Crystal Dynamics per capire cosa vogliono i fan da un design di MODOK basato sulla CGI:

Should we bully @Kevfeige @AntMan just like we did with Sonic to fix #MODOK to look how he does in the @PlayAvengers game? 🤔(I'M JOKING YOU SHOULDN'T BULLY NO ONE YOU DUMBS. But seriously, Modok in the MCU looks like George Lopez and I hate it😭) #AntManAndTheWaspQuantumania pic.twitter.com/l1iwFTqbpZJanuary 10, 2023 See more

Nemmeno su Reddit gli utenti si sono risparmiati. Per qualcuno, sembra quasi che abbiano "photoshoppato la faccia sul casco, sbagliando però i contorni", un po' come avviene con quelle app che appiccicano la vostra faccia su animazioni più o meno buffe (ricordate JibJab?):

when i wanted to go to bed early but my friends make me stay out at the club past midnight #MODOK pic.twitter.com/hnWKGlKlXgJanuary 10, 2023 See more

Alcuni fan ritengono che il design di MODOK sia il migliore possibile. Considerando quello che ha passato.

Su Twitter, qualcuno ha chiesto ai fan del MCU come sarebbe possibile convertire il look accurato di MODOK nei fumetti in un supercattivo credibile nei film, mentre un altro utente ha descritto il design di MODOK come "perfetto".

La Marvel ha ancora tempo per modificare il design di MODOK prima che Quantumania arrivi nelle sale, quindi è possibile che il suo aspetto sia migliore di quello che appare nel trailer. I fan che hanno deriso la sua rappresentazione in live-action, quindi, potrebbero finire per rimangiarsi le parole se ciò si rivelasse vero. In caso contrario, dovreste applaudire la Marvel per aver mantenuto l'estetica surreale di MODOK, indipendentemente dal fatto che la riteniate buona o meno.